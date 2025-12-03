Pilar Bernabé, ha convocado una reunión telemática en la que abordarán las denuncias contra el exdirigente Francisco Salazar

Las dos denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, eliminadas del canal interno del PSOE

La Secretaría de Igualdad del PSOE, liderada por Pilar Bernabé, ha convocado una reunión telemática este miércoles por la noche con las responsables de este área de las distintas federaciones socialistas, en la que abordarán las denuncias contra el exdirigente Francisco Salazar.

La reunión, adelantada por el diario 'El País' ha sido confirmada por fuentes socialistas a Europa Press, y se produce la semana en la que se ha reactivado el caso contra Salazar, que se apartó de la primera línea política el pasado mes de junio tras la publicación de varios testimonios de mujeres a su cargo que denunciaron situaciones de acoso. Desde el PSOE trasladan que este tipo de reuniones se celebran con frecuencia aunque confirman que abordarán este asunto.

Según ha adelantado 'El País' y han confirmado EFE fuentes de Ferraz, el PSOE ha decidido reunir a las responsables del partido en materia de igualdad, de manera telemática, para entre otros temas tratar las denuncias por acoso de dos militantes del partido contra el que fuera alto cargo en Moncloa y miembro de la Ejecutiva del partido Paco Salazar, quien se dio de baja como afilado la semana pasada.

Fuentes de Ferraz han especificado que estas reuniones se dan "con cierta frecuencia" y han informado de que en la de hoy "obviamente" hablarán de las denuncias contra Salazar. La reunión tendrá lugar días después de que 'eldiario.es' publicara que las denuncias de las militantes habían desaparecido del canal interno del PSOE en el que se hicieron y que Ferraz asegurara que no se trataba de un "borrado" sino de un error informático a subsanar.

Las denuncias fueron eliminadas del canal interno

Hace unos días que el PSOE dio por finalizada la investigación contra Francisco Salazar tras dos denuncias por acoso sexual, que fueron eliminadas de su canal interno, según ha podido saber en exclusiva ‘elDiario.es’. Las denunciantes aseguran que desde el partido no les han dado ninguna respuesta; mientras que desde el PSOE, que admiten “falta de diligencia”, consideran que es inútil continuar con la investigación puesto que el exasesor de Sánchez ya ha solicitado su baja como militante.