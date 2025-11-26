Europa Press 26 NOV 2025 - 13:17h.

La Audiencia investiga en una pieza separada los pagos en metálico del partido socialista a raíz del caso Koldo

José Luis Ábalos contradice a Pedro Sánchez sobre la supuesta reunión con Otegi: “Esa entrevista existió”

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al PSOE que le informe de los pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, así como sus justificantes. La Fiscalía apunta a un posible blanqueo de capitales a través del abono de los pagos adelantados por José Luis Ábalos y Koldo García y el PSOE asegura que todo el efectivo abonado "tiene una trazabilidad cierta y legal".

Según una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno requiere al partido que "facilite al juzgado relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024 y, verificado que sea, se acordará lo procedente".

Moreno da diez días al partido para que facilite esta documentación al juzgado y después anuncia que "se acordará lo procedente".

El juez informa de que resolverá en una resolución aparte sobre otras diligencias solicitadas por el fiscal, como un informe de la UCO sobre la información incautada a los investigados en dispositivos electrónicos, que contengan "mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos" relativos a presuntos pagos en efectivo.

La reacción del PSOE: el fiscal apunta un blanqueo

Tras conocerse la decisión del juez, fuentes del PSOE han subrayado que el partido no está investigado en la causa y han reiterado que todo el efectivo abonado "tiene una trazabilidad cierta y legal", sin descuadres, y que las cuentas son "transparentes, legales y están fiscalizadas".

La Fiscalía, en el informe donde solicita esta diligencia, considera que "se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas" desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco "cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".

El fiscal, que se apoya en el auto donde el juez que investiga parte del caso Koldo en el Tribunal Supremo solicitaba indagar en estos pagos, subraya que "no ha quedado" suficientemente explicado la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían "compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".

La sola firma de Ábalos, dice el fiscal en sintonía con el juez del Supremo, "justificaba la procedencia de la devolución del gasto sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior" y no se comprobaba que quien reclamaba los pagos era quien los realizaba.

Es decir, la forma de actuar no impedía que los investigados pudiesen pasar al partido gastos que ellos hubiesen abonado con fondos precedentes de una actividad ilícita o delictiva y, que al compensarlos el PSOE se estuviera "blanqueando su procedencia".

"La documentación aportada por el Partido Socialista Obrero Español no es esclarecedora", según el fiscal, que tampoco ve "suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico" de las que el PSOE disponía en su sede.

En su informe, el fiscal también recuerda las declaraciones del considerado comisionista Víctor de Aldama acerca de entregas de dinero en metálico al partido y de la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, en Madrid.

Una pieza separada dentro del caso Koldo

Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 2, abrió esta pieza tras pedirle el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente -que investiga la parte del caso que afecta a Ábalos en su condición de aforado- que indagase si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Tras oír como testigos al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a una empleada del partido, el juez Puente resaltó las "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE disponía en su sede para hacerles frente.

Entre otras cuestiones, el magistrado del Supremo tampoco terminaba de comprender las razones que aconsejaban hacer las compensaciones económicas en efectivo ni la forma en la que se hacían. "No me diga usted que eso es un sistema de control", observó al interrogar al exgerente del partido el 29 de octubre.