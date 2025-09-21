La Guardia Civil busca a Geraldine, una mujer de 73 años con discapacidad cognitiva desaparecida en Chirivel, Almería

En la búsqueda participan la Guardia Civil, voluntarios, el GREA, el 112, agentes de Medio Ambiente y Protección Civil

Chirivel, AlmeríaUnas 60 personas participan este domingo en el dispositivo de búsqueda de Geraldine, una mujer de 73 años con discapacidad cognitiva desaparecida desde la noche del miércoles en la pedanía de Contador, en Chirivel (Almería).

Fuentes del 112 de Almería han señalado a EFE que en la búsqueda participan la Guardia Civil, voluntarios, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), el 112, agentes de Medio Ambiente, efectivos de Infoca y voluntarios de varias agrupaciones de Protección Civil.

La desaparición de Geraldine

Según indicaron a EFE fuentes del caso, el 112 recibió una llamada sobre las 22:20 horas del miércoles alertando de la desaparición de la mujer en la zona de Camino Vertientes, tras lo que se activó a Guardia Civil, sanitarios y a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional para buscar a la desaparecida, sin éxito.

El Ayuntamiento de Chirivel ha hecho un llamamiento en sus redes sociales a la colaboración ciudadana y ha establecido como puesto de mando el Centro Cultural de Contador, desde el que se coordinan los trabajos.

La mujer, de complexión delgada, pelo canoso y ojos claros, vestía en el momento de su desaparición un pijama oscuro y chanclas blancas con agujeros. Cualquier información puede comunicarse al 062.

¿Cómo aportar información?

El dispositivo coincide este domingo con un aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado la alerta a partir de las 14:00 horas por lluvias y tormentas en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez -a la que pertenece Chirivel-, Nacimiento y Campo de Tabernas. Según ha informado el 112, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo.

Si tienes cualquier información sobre Geraldine o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.