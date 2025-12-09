Rocío Amaro 09 DIC 2025 - 12:44h.

El Ayuntamiento y el Ateneo de Sevilla habilitarán por primera vez zonas accesibles y tramos sin ruido para que todos los niños puedan disfrutar de la Cabalgata de Reyes

La carta al Rey Baltasar de una familia sevillana: "Te pedimos una cabalgata inclusiva para que mi hija pueda veros"

Compartir







SevillaSevilla dará un paso histórico en la celebración de sus Reyes Magos. Por primera vez, la Cabalgata de 2026 contará con una zona adaptada para personas con movilidad reducida y un tramo libre de ruidos para niños con espectro autista, según han anunciado desde el Ayuntamiento y el Ateneo de Sevilla. La medida responde a una demanda histórica de familias que hasta ahora se habían visto excluidas de disfrutar del cortejo por razones físicas o sensoriales.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha explicado que estas novedades buscan garantizar que todos los sevillanos puedan vivir la ilusión de la cabalgata. Según Alés, "a partir de este año, estas familias podrán asistir con total garantía, y en los posteriores estudiaremos ubicar más zonas inclusivas en distintos puntos del recorrido". Por ahora habrá solo un punto habilitado para este fin y estará ubicado en la calle Palos de la Frontera, justo en la salida del cortejo, aunque los detalles de dimensiones y disposición exacta todavía se están definiendo.

PUEDE INTERESARTE La madre del niño asesinado en Almería se niega a firmar para autorizar su entierro o incineración

Una carta para Baltasar

El impulso final para esta decisión surgió de una carta escrita por Janet y Sergio, padres de Ángela, una niña con trastorno del neurodesarrollo que nunca había podido asistir a la cabalgata debido al ruido, la multitud y las largas esperas. La familia dirigió su mensaje al Rey Baltasar, que esta año estará encarnado por el presidente de la Junta de Andalucía, solicitando espacios seguros y adaptados para los niños con necesidades especiales. La carta pedía, en palabras de la madre, "zonas reservadas y accesibles donde las familias puedan situarse sin miedo; tramos más amables, con menos ruido, donde los niños neuro divergentes puedan ver pasar las carrozas".

Hoy Janet ha recibido la respuesta con la emoción y la alegría de haber dado un paso hacia delante en la inclusión de su hija: "estoy muy contenta. Tenía esperanza y confiaba en que tarde o temprano esto tenía que suceder, solo hacía falta un empujón", cuenta.

Confiesa además que ya se está organizando para cuando llegue el gran día y que está incluso elaborando una bolsa de caramelos especial para Ángela, que llevará su nombre y la fecha de la cabalgata. "Creo que el espacio se quedará pequeño porque somos muchas familias esperando este momento", añade, y asegura que tiene pensado escribir otra carta a sus majestades, pero, esta vez, de agradecimiento. "No pedimos un regalo, pedimos un derecho", insiste.

Un precedente que servirá de ejemplo para años venideros

Antonio Guerrero, presidente de la Fundación Antonio Guerrero, dedicada a la inclusión, y quien ayudó a canalizar la carta hacia el Ateneo y el Ayuntamiento, considera que la decisión "va a marcar un precedente". Cuenta que "no es la primera vez que se pide y, por fin, han escuchado a estas madres", reconociendo el mérito y la intención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora toca esperar para ver cúal es el resultado: "este año probaremos", asegura, y recalca que no cree que deba ser muy difícil, porque "solo hay que vallar, no hacen falta infraestructuras, y veremos cómo funciona".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante años, familias con niños con movilidad reducida o con sensibilidad auditiva se han visto obligadas a disfrutar del espectáculo desde la distancia, mientras otros disfrutaban de la cabalgata sin restricciones. Ahora, Sevilla da un paso concreto hacia la inclusión real, ofreciendo a todos los niños la oportunidad de vivir la magia de los Reyes Magos.

Una carta cargada de esperanza y urgencia se ha transformado en un cambio concreto que afectará a muchas familias más allá de Ángela y sus padres. La cabalgata deja de ser un espectáculo inaccesible para algunos y se convierte en un evento donde la ilusión y la participación puede llegar a todos por igual.