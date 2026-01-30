El trágico destino de Carlos García: huyó de la Venezuela de Maduro y ahora es detenido por el ICE

En Venezuela, Carlos García se enfrentaba a 15 meses de prisión por oponerse a Maduro, pero ahora ha sido detenido por el ICE.

Aumenta la tensión por el ICE en EEUU: varios manifestantes se concentran a las puertas del centro de detención de inmigrantes de Minneapolis

Carlos García huyó de la Venezuela de Maduro. Era alcalde de la ciudad de Mérida hasta que una orden de captura del régimen de Maduro le hizo pensar en escapar del país. Así que convenció a su mujer, Gaby Duarte, para escapar a Ohio, a Estados Unidos. "Vamos a estar a salvo allí", recuerda su mujer a la CNN que la dijo tras huir también de Colombia, el primer sitio donde se asentaron tras Venezuela. Lo que no esperaban es que lo que temían en Venezuela les fuera a pasar en Estados Unidos.

En Venezuela, García enfrentaba hasta 15 meses de prisión por oponerse al entonces presidente Nicolás Maduro, pero ha sido en EEUU donde ha sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una revisión rutinaria de su estatus migratorio y ahora espera juicio en la cárcel del condado de Butler, en Hamilton, Ohio.

Solo me dijo: ‘No te preocupes, todo va a estar bien…’, y luego se lo llevaron”, cuenta su mujer, que relata cómo fueron a una de sus visitas regulares al ICE. Tenían cita a las diez y dejaron a los niños en el colegio. "Nos dijeron que todo estaba en orden", dice Gaby. "Yo salí, pero vi que Carlos tardaba. Entonces me dijeron que iban a llevarse a alguien. Me dejaron pasar y vi a Carlos esposado. No nos dijeron las razones, porque él ni tiene antecedentes, ni una multa", confiesa en sus redes sociales.

En 2017, la pareja huyó de la ciudad donde ambos crecieron, la ciudad andina de Mérida, en el occidente de Venezuela. “Fue horrible, tuvimos que escapar en plena madrugada, solo con una mochila y poco más, para cruzar a Colombia, porque si nos quedábamos sabíamos lo que iba a pasar. Por suerte, éramos solo nosotros. No teníamos hijos en ese momento”, cuenta su mujer.

García y Duarte reconstruyeron su vida en Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, donde encontraron trabajo y nacieron sus dos hijos. Sin embargo, en 2022 dejaron de sentirse seguros allí, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Caracas bajo el presidente Gustavo Petro y el deterioro de la situación de seguridad. Y decidieron escapar de nuevo, esta vez a EEUU.

En un comunicado, ICE informó a la CNN que García fue detenido por primera vez en febrero de 2022 tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos y que posteriormente fue liberado. La agencia señaló que García “permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúan los procedimientos migratorios y recibirá el debido proceso”.

Su mujer dice que cruzaron el río Bravo y se entregaron voluntariamente a las patrullas fronterizas al llegar a Estados Unidos. Aseguró que su esposo presentó de inmediato la solicitud de asilo. Los hijos de la pareja, Carlota, de 7 años, y Carlitos, de 5, no fueron detenidos.

Y ahora esto. “Una deportación pondría en riesgo su libertad y su vida, así como la vida de nuestra familia”, dice Duarte a sus seguidores en un video publicado en Instagram poco después de la detención de García.

Carlos, abogado graduado en la Universidad de los Andes, trabaja ahora como repartidor en Estados Unidos, para empresas como Amazon y es el sustento de su familia.

“Me siento muy triste y es muy injusto que estemos pasando por esto: teníamos permiso de trabajo hasta 2030, pagamos impuestos y nuestros hijos van a una buena escuela… estábamos construyendo una vida aquí”, dice Duarte. Tras llegar a Estados Unidos, la pareja fue entrevistada una vez por su caso de asilo y se le permitió permanecer en el país mientras la solicitud estaba en revisión.

El Gobierno de Joe Biden otorgó por primera vez el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cientos de miles de venezolanos en marzo de 2021 y renovó la medida por 18 meses adicionales semanas antes de la segunda investidura de Trump. Al cancelar el TPS para los migrantes venezolanos en octubre, el Gobierno de Trump convirtió en prioridad la deportación del mayor número posible de inmigrantes

La fecha del juicio fue fijada para el 10 de febrero, y la familia ha contratado la representación legal con un bufete local en Ohio. Ahora, la mujer de Carlos espera que el destino no les juegue, de nuevo, una mala pasada.