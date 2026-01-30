La Casa Blanca se ríe de la detención del experiodista Don Lemon: "Cuando la vida te da limones..."

El Gobierno de Estados Unidos ha detenido este viernes al conocido periodista Don Lemon y se ha burlado de él en sus redes.

El ICE reorienta su estrategia en Minnesota tras el asesinato de Alex Pretti y prohíbe la interacción con manifestantes

El Gobierno de Estados Unidos ha detenido este viernes al conocido periodista Don Lemon, que el pasado 18 de enero cubría unas protestas en los alrededores y dentro de una iglesia en Saint Paul, Minnesota, en la que un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejerce de pastor religioso.

En las cuentas oficiales de sus redes sociales, la Casa Blanca ha compartido una imagen de Lemon con el mensaje, "cuando la vida te da limones", haciendo un juego de palabras con su apellido, acompañado del emoticono de las cadenas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado que la detención se ha llevado a cabo este viernes "temprano". Además de Lemon, otras tres personas más han sido detenidas, entre ellas la también periodista Georgia Fort, todas ellas "en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota".

El abogado de Lemon, Abbe Lowell, ha informado de que ha sido detenido en Los Angeles, donde se encontraba para cubrir la entrega de los premios Grammy. "Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta esta Administración no se tolerarán", ha dicho. Lowell ha reprochado al Gobierno de Donald Trump que en lugar de investigar a los agentes de ICE que "asesinaron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota" esté "dedicando tiempo, atención y recursos" en arrestar a Lemon.

"La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder", ha remarcado su abogado en un comunicado.

Lemon y Fort estaban transmitiendo en directo cómo docenas de personas en contra de las políticas migratorias de la Administración Trump irrumpían en la mencionada iglesia, interrumpiendo el servicio religioso y provocando tensos enfrentamientos.

La cadena CNN, para la que trabajó durante 17 años antes de ser despedido tras una serie de comentarios sobre la candidata republicana Nikki Haley que fueron tildados de sexistas, ha reaccionado planteando que el arresto de Lemon "plantea preguntas profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa".

“El arresto de nuestro excolega de CNN, Don Lemon, por parte del FBI plantea preguntas profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda”, declaró la cadena. “El Departamento de Justicia ya fracasó dos veces en obtener una orden de arresto contra Don y otros periodistas en Minnesota, donde un juez principal del Tribunal Federal de Distrito de Minnesota determinó que no había ‘ninguna prueba’ de que hubiera habido conducta delictiva alguna en su trabajo. La Primera Enmienda en Estados Unidos protege a los periodistas que dan testimonio de las noticias y los acontecimientos a medida que se desarrollan, garantizando que puedan informar libremente en interés público, y los intentos del Departamento de Justicia de violar esos derechos son inaceptables. Seguiremos este caso de cerca”.

Don Lemon: ·Solo estoy aquí fotografiando, no soy parte del grupo"

Lemon ha dicho en múltiples oportunidades que estaba presente en la manifestación como periodista, no como activista. En un video del incidente que publicó en YouTube, Lemon dijo: “Solo estoy aquí fotografiando, no soy parte del grupo… Soy periodista”.

Georgia Fort, periodista también detenida: "Tenemos derecho a filmar"

Georgia Fort, la otra periodista detenida, hizo las mismas declaraciones en una transmisión en vivo de Facebook cuando los agentes federales llegaron a su casa la madrugada de este viernes. “Todo esto se deriva del hecho de que filmé una protesta como miembro de los medios de comunicación”, dijo Fort antes de entregarse a los agentes. “Se supone que tenemos el derecho constitucional a filmar, a ser miembros de la prensa”, declaró. “No siento que se respete mi derecho amparado por la Primera Enmienda como miembro de la prensa, porque ahora agentes federales están en mi puerta para arrestarme por filmar la protesta en la iglesia hace unas semanas”.

El Departamento de Justicia intentó inicialmente acusar a ocho personas, incluido Lemon, la semana pasada. Un juez de primera instancia desestimó los cargos contra cinco de las personas, incluido Lemon, argumentando que no había pruebas suficientes para acusarlos. Sin embargo, el juez alentó a los fiscales a llevar el caso ante un gran jurado y solicitar una acusación formal. Y Lemon, en su programa de YouTube, afirmó que el Gobierno intentaría acusarlo nuevamente.

“Sigan intentándolo”, dijo Lemon. “Eso no me impedirá ser periodista. No van a silenciar mi voz”.

Es muy inusual que el Departamento de Justicia presente cargos penales contra un periodista, aunque no carece de precedentes. Estos casos se examinan minuciosamente antes de tomar cualquier decisión, y a menudo enfrentan largas batallas legales sobre si el periodista está protegido por la Primera Enmienda antes de que el caso llegue a juicio.

Aun así, altos funcionarios del Departamento de Justicia afirmaron de inmediato —y públicamente— que Lemon enfrentaría cargos después del incidente en la iglesia de Minnesota. Dijeron que Lemon no tenía derecho a estar en la propiedad privada de la iglesia, y agregaron que interrumpir un servicio religioso podría haber impedido el derecho constitucional de los feligreses a practicar su religión.

El viernes por la mañana, el director del FBI, Kash Patel, calificó lo sucedido como un “ataque coordinado” contra la iglesia.

El fiscal general de Minnesota cree que "las detenciones son preocupantes"

Por el contrario, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha puesto de relieve que la detención de Lemon y Fort "son profundamente preocupantes", así como contrarios a los derechos que garantiza la Constitución de Estados Unidos.

"En Minnesota no tratamos a los periodistas como criminales por hacer su trabajo. Nadie debería ser arrestado simplemente por sostener una cámara, hacer preguntas difíciles o decirle al público lo que tenemos derecho a saber", ha manifestado Ellison en un comunicado difundido en sus redes sociales.