Llega la Game Jam a Alicante: 48 horas para crear un videojuego desde cero

Participantes amateurs y profesionales se organizan en equipos para crear un videojuego a partir de un tema dado

Los juegos se exhiben al público y serán evaluados por un jurado tanto público como profesional

AlicanteEste último fin de semana de enero se celebra el Game Jam Alicante. 48 horas única y exclusivamente para crear videojuegos. Un encuentro que promete juntar a decenas de creadores internacionales para producir estos juegos.

Entre el 30 de enero y el 1 de febrero, el Parque Científico de Alicante acoge este evento en el que participantes amateurs y profesionales se organizan en equipos para crear un videojuego “desde cero”. El juego se creará a partir de un tema que se revelará al inicio.

Los participantes deberán resolver los distintos problemas que puedan surgir durante el desarrollo y finalmente será un jurado el que evalúe las creaciones. Quién se llevará el premio?

Romper con lo tradicional

Este tipo de eventos fomenta la innovación, la experimentación y el trabajo bajo presión, lo que resulta en la creación rápida de juegos únicos y emocionantes. El tema es completamente aleatorio e inesperado y los participantes tendrán la libertad de crear un juego de disparos, carreras o narrativa; lo crucial será romper con las convenciones tradicionales.

El jurado del certamen evaluará las siguientes habilidades:

Cumplimiento y originalidad en la interpretación del tema

Creatividad y originalidad

Mecánicas de juego

Diseño visual y sonoro

Calidad técnica y jugabilidad

Al finalizar la Gamejam, los juegos se exhiben al público y serán evaluados por un jurado tanto público como profesional.

Aprender en comunidad

Los juegos desarrollados durante la GameJam se publican bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0. Esto significa que se puede mantener la propiedad del juego creado y se puede comercializar más adelante si se desea. La idea principal es compartir y aprender en comunidad.

Al evento se puede acudir con un equipo o formar uno durante el evento, pero cómo máximo podrán tener hasta 7 participantes. Si algún participante acude solo, la organización se encarga de incluirlo en algún grupo.

La inscripción incluye la participación en el Global Game Jam, un espacio de trabajo con acceso a electricidad e internet, zona de descanso (hay que llevar saco de dormir y almohada), acceso a mentores expertos, picoteo y bebidas durante el evento y posibilidad de ganar premios.

El año pasado se crearon 13 videojuegos

Durante la edición XII del año 2025, más de 80 participantes desarrollaron un total de 13 videojuegos basándose en la temática "Hazme reír".