La mujer apuñalada presuntamente por su pareja en Ayamonte se encuentra "fuera de peligro"

El Ayuntamiento de Ayamonte, en Huelva, confirma que la mujer de 57 años, apuñalada presuntamente por su pareja, permanece estable

Una hombre apuñala a su pareja de 57 años en Ayamonte y es detenido mientras se intentaba suicidar tirándose desde un tejado

HuelvaLa mujer de 57 años que fue apuñalada ayer martes en Ayamonte se encuentra estable y fuera de peligro, según ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento del municipio onubense. La víctima permanece ingresada en el Hospital Virgen de la Bella de Lepe, al que fue trasladada de urgencia tras la agresión sufrida en una vivienda de la calle del Carmen.

El ataque se produjo alrededor de las 13:25 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando de los hechos a través del teléfono autonómico de información a la Mujer. Hasta el lugar de los hechos acudieron de inmediato los servicios sanitarios, la Policía Local y la Guardia Civil.

El supuesto agresor, que convivía con la víctima, fue detenido poco después. Según fuentes de la investigación, el hombre habría intentado suicidarse lanzándose al vacío desde un tejado, por lo que también permanece hospitalizado y bajo custodia policial.

La Guardia Civil ha confirmado que al detenido le constan antecedentes por violencia de género contra la misma mujer, hechos ocurridos en 2021. En aquel momento se activaron medidas de protección que, en la actualidad, no estaban en vigor.

Condena institucional

En un comunicado publicado este miércoles, el Ayuntamiento de Ayamonte ha mostrado su apoyo a la víctima y ha reiterado su condena: "Con independencia del esclarecimiento de los hechos, condenamos firmemente cualquier manifestación de violencia machista y seguimos trabajando para construir una ciudad segura y libre de violencia".

El consistorio ha recordado también la importancia de la colaboración ciudadana y la disponibilidad del teléfono 900 200 999, un servicio gratuito, confidencial, disponible 24 horas y en 72 idiomas para víctimas o su entorno.