Claudia Barraso 10 DIC 2025 - 18:28h.

Acusan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de hacer un montaje en la fotografía que ha publicado del Hospital de Torrejón

Isabel Díaz Ayuso dice que actuará "con contundencia" si hubo mala práctica en el hospital de Torrejón

Las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz ayuso sobre la polémica del Hospital de Torrejón, fue que el Gobierno regional “erradicará con contundencia cualquier mala práctica que se produzca en la atención sanitaria a los pacientes.

Díaz Ayuso afirmó que el Ejecutivo autonómico actuará "con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia", en defensa del sistema sanitario y los madrileños. Este martes la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmó que las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Torrejón cumple con los objetivos s del Servicio Madrileño del Salud.

El informe publicado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid resuelve que "en todas ellas el resultado ha sido satisfactorio, dando así por concluidas cuantas acciones han sido necesarias llevar a cabo para comprobar que la praxis tanto Asistencial como de Calidad en el Hospital Universitario de Torrejón ha sido el adecuado".

La imagen del montaje

Tras este comunicado, Isabel Díaz ayuso ha publicado una imagen del equipo del Hospital de Torrejón acompañada de un mensaje de respaldo: “Todo mi apoyo al personal del Hospital de Torrejón y a sus pacientes. No tienen por qué ser objetos de cobardes campañas políticas y manifestaciones en centros donde se están salvando vidas. Hay muchos sitios donde protestar”. Un post que ha causado mucha polémica y que ha recibido cientos de comentarios donde la presidenta madrileña no ha salido muy bien parada.

Por qué ha sido criticada

Y no se trata del mensaje, ni de la acusación de ‘cobardes’ aludiendo a campañas políticas en torno a la investigación sobre el Hospital. Lo que ha causado tantas burlas y tantos reproches a Ayuso es la imagen. Aparentemente parece una foto normal, un poco pixelada y borrosa, pero en la que aparecen muchos sanitarios y trabajadores de este hospital. Sin embargo, en los comentarios comienzan a mencionar los pies de las personas que aparecen en la fotografía.

No se trata de que la imagen se corte justo en la parte inferior derecha, justo a los pies de los hombres que aparecen en esa esquina, sino que, si desviamos la vista a la aparte central de la imagen, aparecen médicos levitando. Uno de los usuarios ha publicado la misma imagen donde señala con círculos rojos las partes donde los pies aparecen difuminados. Muchas personas afirman que se trata de un montaje hecho por parte del equipo de la presidenta. El motivo no lo han confirmado y desde las redes sociales del gobierno regional no han dado respuestas al respecto.