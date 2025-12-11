La Guardia Civil sostiene que la mujer se habría inculpado en varias llamadas a familiares

El abogado del abuelo de Lucca, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha: "Ahora lo que quiere es que el parto no dé problemas"

Compartir







La madre de Lucca, el niño hallado muerto en una playa de Garrucha, Almería, se habría inculpado en varias llamadas a familiares. La Guardia Civil sostiene que la mujer estaba en su casa cuando su novio violó y golpeó, presuntamente, a su hijo de cuatro años hasta la muerte. Ambos están en prisión.

La Guardia Civil sostiene en su informe sobre la muerte de Lucca, el niño de cuatro años, que su madre sabía que su novio lo maltrataba. De hecho, la mujer lo había denunciado previamente al día de la muerte del menor y los servicios sociales estaban investigándolos.

PUEDE INTERESARTE El niño muerto en Almería iba a clase con golpes, moratones y el brazo en cabestrillo

Sin embargo, la mujer había retirado las denuncias, cuenta Antonio Lasso desde Garrucha, argumentando que eran falsas.

Los servicios sociales habían bajado el nivel de riesgo para el menor de medio a bajo porque la mujer prometió que iba a dejar a su pareja y que regresaría con el niño a vivir con su familia.

No obstante, eso no evitó que semanas antes, concretamente el 20 de octubre, condenaran al presunto asesino de Lucca a 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y le impusieron una orden de alejamiento a menos de 250 metros de la madre y del niño.

PUEDE INTERESARTE La madre del niño asesinado en Almería se niega a autorizar su entierro

El día de la muerte de Lucca

El día de la muerte del pequeño la madre estaba en casa y trató de ocultarlo, según la Guardia Civil. Según los investigadores, la madre se habría inculpado en diferentes audios enviados a sus familiares. “Estoy mal de la cabeza, Lucca no reacciona mi amor”, dice en uno de ellos.

Todos en el entorno del menor sabían que estaba sufriendo pero nadie lo protegió. Al colegio el niño iba con golpes, a veces, ocultos bajo un gorro, con el brazo en cabestrillo… Tampoco denunciaron sus reiteradas ausencias a clase.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La tía de la madre sabía que el niño pasaba miedo en casa. El día que el niño llegó con el brazo en cabestrillo acudió a la Guardia Civil para afirmar que la pareja seguía conviviendo y que estaba preocupada por el menor. Pero no puso una denuncia formal y no sirvió de nada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los vecinos, que en alguna ocasión llegaron a grabar vídeos de como maltrataba el hombre al niño, tampoco denunciaron, se lamenta ahora el abogado del abuelo materno de Lucca, José Luis Martínez, que ejerce la acusación particular.

El abuelo de Lucca pide que su hija pague por lo que haya hecho. Además, ha pedido la custodia del bebé que su hija está esperando junto al presunto asesino.

El día de la muerte violenta de Lucca, su madre acompañó a su novio a deshacerse del cuerpo en un viejo búnker abandonado de la playa de Garrucha, Almería.

Ahora ambos están en prisión preventiva sin fianza por los delitos de asesinato y maltrato habitual.