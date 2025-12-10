Jorge Bergantiños 10 DIC 2025 - 11:54h.

El cádaver fue localizado por el hijo de la mujer a unos dos kilómetros del lugar de la desaparición el 16 de noviembre

Para la búsqueda de Manuela, que padecía alzheimer, se movilizaron volunarios llegados desde distintos puntos de la comunidad, con un trágicofinal

Avión, OurenseTrágico final en la búsqueda de Manuela, la septuagenaria que desapareció el pasado 16 de noviembre en la localidad ourensana de Avión, su hijo encontró este martes el cuerpo sin vida en una zona montañosa. Tenía 73 años y padecía alzhéimer, condición que hizo muy vulnerable su busca.

A Manuela se le perdió la pista hace casi un mes, cuando estaba de visita al pueblo de Rubillón, situado a unos 50 kilómetros de Piñor, donde residía la mujer. Debido a su enfermedad y a que no estaba en su lugar de residencia, esa misma tarde sus allegados dieron la voz de alarma al 112. En ese momento se inició el rastreo de la zona para dar con su paradero, que tristemente finaliza 23 días después con la peor de las noticias.

Tras la llamada del hijo alertando del hallazgo, la Guardia Civil del municipio ourensano de Beariz ha comunicado este martes, que se ha localizado el cuerpo en un paraje montañoso próximo a Acevedo de Avión, a unos dos kilómetros del lugar donde se vio por última vez con vida a Manuela. La Benemérita ha informado que se procederá al levantamiento del cadáver, a la espera de obtener más información.

Amplio despliegue para encontrar a Manuela

Mientras realizaba una visita ocasional, salió a dar un pequeño paseo sin que su familia se percatara, desde ese instante comenzó un gran despliegue para encontrarla. En las primeras horas, claves para casos como este, se utilizó un dron con cámara térmica que peinó la zona. Una orografía del terreno que complicó aún más esta tarea, ya que se trata de un lugar con mucha naturaleza y monte.

Como medios oficiales trabajaron los bomberos del GES de Avión, Guardia Civil y Protección Civil, así como la unidad de Drons del Grupo de Apoio Loxístico (GALI) de la Axencia Galega de Emerxencias. Además, convocados por las redes sociales y grupos de Whatsapp, voluntarios llegados desde diferentes puntos de la comunidad acudieron a la llamada de auxilio de la familia.

Tras un fin de semana de intensa búsqueda, siete días después de su desaparición, la tarea se suspendió, por lo menos de manera oficial, aunque los familiares y vecinos continuaron las pesquisas hasta el mediodía del 9 de diciembre. Por parte de las autoridades locales, durante las últimos días, han agradecido la colaboración ciudadana de los habitantes de Avión.

Hay una gran conmoción por el fallecimiento de Manuela, principalmente en Piñor, municipio ourensano de la comarca de Carballino, de donde era natural. Era una mujer muy conocida y querida por sus vecinos, ya que durante muchos años dio clases de pintura y restauración a muchos de ellos.

Casos similares

Según la plataforma SOS Desaparecidos, asociación que agrupa y da difusión a este tipo de sucesos, todavía permanecen ocho personas en paradero desconocido desde el año 2022 en Galicia. La última de ellas es Isaura, de 85 años y natural de Lugo, a la que se le perdió la pista el pasado mes de julio.

No se sabe nada de ella desde el pasado 8 de julio cuando se le vio por última vez en una frutería de la ciudad amurallada. También padecía alzhéimer y realizaba como rutina, paseos por la tarde en los que iba a comprar pan y fruta. Esa tarde algo cambió, sus familiares fueron a buscarla por su recorrido habitual y no estaba, momento en el que pusieron la denuncia.

155 días después Isaura Vázquez sigue sin aparecer, su familia continúa buscándola, al igual que lo han hecho guías caninos especializados llegados desde Madrid, también buzos que han rastreado las aguas del Miño, además de cientos de voluntarios, sin éxito.