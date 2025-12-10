Falló la falta de denuncias en el entorno familiar, que conocía las agresiones físicas y sexuales que sufría el niño

El abogado del abuelo de Lucca, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha: "Ahora lo que quiere es que el parto no dé problemas"

En Almería continúa la investigación por el asesinato de Lucca, de cuatro años, en la localidad de Garrucha. Este miércoles se han conocido nuevos datos sobre el asesinato del pequeño. Según el auto de prisión, la pareja de la madre del pequeño le golpeó en el abdomen y lo violó provocándole desgarros, hasta el punto de que sufrió un derrame intestinal que le produjo la muerte. Informa en el vídeo Patricia Vázquez.

Falló la falta de denuncias por parte del entorno familiar, que conocía las agresiones físicas y sexuales que sufría el pequeño por parte de la pareja de la madre. Tampoco se denunció que la madre había vuelto a vivir con el hombre a pesar de tener esa orden de alejamiento y eso hizo que bajara el nivel de protección sobre ella y sobre su hijo. Todo ello también provocó que fallara la necesidad de reaccionar a tiempo ya que la madre tenía una cita con servicios sociales al día siguiente de producirse la muerte.

Un juez había dictado un orden de alejamiento del hombre. Ya sabía que maltrataba tanto a la madre como al menor. Pero el desenlace de este pone en evidencia que algo falló. El presunto asesino maltrataba y golpeaba a Lucca con conocimiento de la madre. Lo dice el auto de prisión. El 3 de diciembre le golpeó con saña en el abdomen y lo violó hasta producirle desgarros. Murió por un derrame intestinal.

Según la Guardia Civil la madre estaba en la casa antes de que falleciera aunque intentó ocultarlo. Los dos abandonaron el cuerpo en un búnker. Según los investigadores, la madre se habría inculpado en diferentes audios enviados a su familiares.

Del auto también se desprende que los vecinos y la familia sabían que maltrataban a Lucca, pero no denunciaron. Tampoco el colegio al que faltaba frecuentemente o acudía con un gorro para tapar los golpes en la cabeza.

La valoración de riesgo bajó de media a baja porque tras entrevistar a la madre prometió que se iría con su familia y ya no lo vería. Pero mintió. Cuando le partió el brazo al niño, la tía de la madre fue al cuartel a preguntar. La tía no puso denuncia y el niño no fue protegido.