Sanidad contesta a los sindicatos médicos: "No habrá un estatuto específico para ellos"

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) acusan a Sanidad de dinamitar el acuerdo.

"Hay semanas que trabajo más de 70 horas": la realidad detrás de la huelga de médicos en España

El Ministerio de Sanidad ha acusado a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y al Sindicato Médico Andaluz (SMA) de apostar por la confrontaciónn. El Ministerio lamenta que CESM-SMA hayan optado por mantener una estrategia de presión "basada en la exigencia de constituir una mesa de negociación específica y paralela, distinta del Ámbito de Negociación común".

"Esta pretensión, expresamente reconocida por los sindicatos en su convocatoria de huelga, es incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente, que no permite la fragmentación de los procesos negociadores ni la creación de estatutos específicos por categoría profesional", apunta.

En este punto, Sanidad ha reiterado a los sindicatos que el Ámbito de Negociación, del que CESM forma parte, constituye el "único foro legítimo y legalmente establecido" para el diálogo social y la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salud.

Sanidad insiste en que el nuevo texto del Estatuto Marco incorpora todas las demandas e importantes avances, elaborados y pactados en el marco del Ámbito de Negociación: mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión. "Todo ello con pleno respeto al marco competencial y a la cohesión del Sistema Nacional de Salud", añade.

El Ministerio descarta un estatuto específico para la profesión médica

Tras ello, el Ministerio ha vuelto a descartar la creación de un estatuto específico para la profesión médica. Sin embargo, ha reafirmado su voluntad de alcanzar el mayor grado de consenso posible, siempre dentro del marco legal vigente y del diálogo institucional, al tiempo que ha apelado al sentido de responsabilidad de todas las organizaciones representativas para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales del conjunto de profesionales sanitarios.

Asimismo, el departamento que lidera Mónica García ha vuelto a subrayar que no va a invadir competencias autonómicas al considerar que sería incompatible con el marco constitucional, y que tampoco va promover un estatuto propio por categorías, ya que rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Por último, el Ministerio lamenta que estos sindicatos hayan decidido rechazar el preacuerdo alcanzado con el Ámbito de Negociación, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales representativas del conjunto de profesionales sanitarios.

CESM y SMA anticipa más movilizaciones

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acusado al Ministerio de Sanidad de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule sus condiciones laborales y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones.

Estos dos sindicatos han emitido un comunicado de prensa para responder al Ministerio de Sanidad, que había informado previamente de que los representantes del comité de huelga de CESM y SMA se habían levantado de la reunión de este miércoles sin sumarse al consenso alcanzado el pasado lunes con el resto de sindicatos (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) que negocian el estatuto marco en representación de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

En el comunicado, los dos sindicatos -convocantes de las recientes huelgas de médicos y que reclaman un estatuto propio solo para este colectivo- aclaran que a la reunión de este miércoles se ha sumado por primera vez el secretario general de Sanidad, Javier Padilla.

Según su relato, Padilla ha anunciado que el "Ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del lunes -con los otros sindicatos- y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas".

Los miembros del comité de huelga han abandonado entonces la reunión "una vez comprobado que tanto este encuentro como el del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los cuatro días de huelga nacional, sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente".

CESM y SMA consideran "inaceptable este desprecio institucional" y reprochan a Sanidad haber "señalado a las organizaciones sindicales por 'haberse levantado de la mesa'", cuando -prosiguen- ha sido el Ministerio el que ha planteado la ruptura y ha anunciado que no se iba a abordar el orden del día fijado previamente. Esta actitud "supone una mala fe negociadora y una importante falta de veracidad y compromiso", sostienen.

También critican que Sanidad haga "gala de un importante preacuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos".

CESM y SMA se emplazan para decidir las nuevas movilizaciones "que se convocarán para mostrar la respuesta del colectivo en esta escalada en el conflicto", prosigue el comunicado, que concluye: "lo ocurrido este miércoles es el mejor ejemplo de porqué los médicos necesitan una interlocución directa con la Administración que impida que se silencie su voz y que el colectivo necesita un estatuto propio que sí tenga en cuenta sus reivindicaciones".