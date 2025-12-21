Alicia Ariza 21 DIC 2025 - 10:25h.

SevillaUn hombre de 35 años ha muerto esta madrugada tras perder el control de su moto cuando circulaba por una rotonda en Sevilla.

El accidente se produjo poco después de las 3 de la madrugada de este domingo.

Una caída

Según ha informado 112 Andalucía, varios testigos alertaron a los servicios de emergencias de que una moto había sufrido una caída en la avenida San Francisco Javier, esquina con avenida Eduardo Dato, de la capital hispalense.

Efectivos de la Policía Local y Emergencias Sanitarias, CES, 061 se desplazaron hasta el lugar del siniestro. A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar la muerte de un hombre de 35 años, que ha fallecido por las lesiones sufridas en la caída.

Emergencias Sevilla activó desvíos de tráfico en la confluencia de Eduardo Dato con San Francisco Javier a causa de este siniestro. Tras el levantamiento del cadáver por parte de la Comisión Judicial, se ha restablecido el tráfico.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.