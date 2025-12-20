Alicia Ariza 20 DIC 2025 - 14:50h.

CórdobaUn hombre de 62 años ha muerto este sábado en el incendio registrado en una vivienda de Aguilar de la Frontera, Córdoba, tras quedar atrapado por las llamas. Los efectivos de Bomberos que acudieron al lugar solo pudieron rescatar el cuerpo sin vida de la víctima del interior del inmueble.

En el trágico suceso otras dos personas, una mujer de 73 años y un hombre de 80, han resultado intoxicadas por inhalación de humo y han tenido que ser evacuadas al hospital de Montilla.

El fuego, que se originó alrededor de las 7:30 de la mañana, arrasó la vivienda dejándola inhabitable.

Aviso de una persona atrapada

Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, minutos después de las 7:30 horas, una llamada alertaba de que estaba ardiendo una casa de campo ubicada a pie de carretera en la A-304. En el aviso se informaba de que una persona podría estar atrapada en su interior.

Bomberos de Puente Genil, Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local se han desplazado hasta el lugar. La casa, según han confirmado los Bomberos, ha ardido por completo. Los efectivos han rescatado del interior de la vivienda a un hombre fallecido.

La familia tendrá que ser realojada.