El atropello se ha producido a las 11:57 horas de este sábado en la calle Verdi

BarcelonaUna joven de 20 años que circulaba en patinete en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha muerto atropellada por un coche este sábado.

Según han informado a EFE fuentes de Bombers de la Generalitat, el accidente de tráfico ha ocurrido poco antes del mediodía en la calle Verdi de esta localidad, por causas que se investigan.

Los servicios de emergencias, que han recibido el aviso del atropello a las 11:57 horas, han tratado de reanimar a la joven sin éxito.

Los Bomberos de la Generalitat han activado por este accidente tres dotaciones, mientras que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado a cinco ambulancias.

La Policía Local de Sant Cugat ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este atropello.