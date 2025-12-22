Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda de Arroyo del Ojanco, Jaén

Tres personas han resultado afectadas en el incendio de una vivienda ocurrido este lunes por la tarde en Arroyo del Ojanco (Jaén), que ha obligado a su traslado a un centro hospitalario, ha informado el Servicio de Emergencias del 112 Andalucía.

El teléfono 112 recibió un aviso, sobre las 14:50 horas, de un incendio en una vivienda en la calle Triana, por lo que de forma inmediata, la sala coordinadora de emergencias activó a los bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local.

Los bomberos y los sanitarios han confirmado al 112 que tres personas (un varón de 58 años, otro de 61 y una mujer de 60) han resultado afectadas por inhalación de humo y evacuadas al Centro de Alta Resolución Sierra de Segura. En cuanto a los daños materiales, los bomberos han indicado que las llamas han afectado a la cocina del inmueble.

Se desconoce el origen del incendio

Por el momento, los efectivos que trabajaron en la extinción del incendio de la vivienda y los sanitarios y agentes que consiguieron evacuar a salvo a las personas afectadas para trasladarlas al hospital, no han ofrecido más información sobre los hechos. Se desconoce por qué se ha originado el incendio en el domicilio.

Las llaman han afectado en gran parte a la cocina de la casa, mientras que del resto, aparentemente, no han tenido que lamentar más daños materiales. Posiblemente, el fuego se iniciaría en la cocina y el humo hizo que las tres personas allí presentes fueses gravemente heridas tras su inhalación.

Tras realizar un primer reconocimiento a las víctimas, los servicios sanitarios de emergencia han decidido trasladar a los heridos al hospital, donde allí han sido atendidos.