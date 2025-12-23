Muere un matrimonio en Cáceres por posible inhalación de monóxido de carbono

Muere un matrimonio en su piso de Cáceres por posible inhalación de monóxido de carbono
Un matrimonio ha aparecido este martes muerto en su domicilio de Cáceres por posible inhalación de monóxido de carbono fruto de una mala combustión, lo que tendrá que confirmar la autopsia, según ha informado a EFE la Policía Nacional.
Los hijos del matrimonio, que estaban en otras habitaciones, no han sufrido ningún problema. Los cuerpos han sido hallados esta mañana después de que el hombre no acudiera a su puesto de trabajo.
Hasta el momento no han confirmado más información del caso, los agentes siguen investigando para determinar las causas de su muerte, a pesar de confirmar que ha sido por inhalación de monóxido. Los hijos del matrimonio, que estaban en la misma vivienda, no han sufrido ningún problema.
Los agentes tampoco han confirmado la identidad del matrimonio, ni su edad. Además, se desconocen los motivos por los que se ha podido producir la mala combustión por la que han fallecido las dos personas. Los agentes están a la espera de que la autopsia confirme los motivos de la muerte, aunque la primera hipótesis es una inhalación de monóxido de carbono.
Los compañeros de trabajo del fallecido alertaron de lo sucedido
Los vecinos del matrimonio, así como su familia, seres queridos y sus propios hijos, no se han pronunciado al respecto. Aunque no sufrieron ningún daño, los hijos estaban en una habitación cercana a la del matrimonio fallecido. Las sospechas comenzaron cuando los compañeros de trabajo del fallecido alertaron de que no había ido a trabajar y no daban señales de vida.