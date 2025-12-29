Cártama pide la declaración de zona catastrófica mientras trata de volver a la normalidad

Natalia Cons 29 DIC 2025 - 21:27h.

Las de este fin de semana son las terceras inundaciones que sufre en un año la localidad malagueña

El inicio de semana marca el abandono del temporal en la Península y da paso al tiempo anticiclónico

Compartir







Cártama, en Málaga, es una de las localidades más afectadas por el temporal de este fin de semana y ya ha pedido la declaración de zona catastrófica. Allí ha sido un día de limpieza y evaluación de daños, donde los destrozos son más que visibles con calles anegadas, coches apilados y escombros. Informa en el vídeo Manu García.

Son algunas de las consecuencias de las últimas inundaciones y ya van tres en menos de un año en el municipio. Los vecinos están preocupados cada vez que se activa una alerta por fuertes precipitaciones, sobre todo por la crecida del río Guadalhorce. De hecho, el agua superó en algunas casas el metro de altura.

Los bomberos retiraban hoy barro mientras los vecinos se recuperan del desbordamiento del Guadalhorce. Los 130 litros por metro cuadrado que cayeron en tan poco tiempo provocaron el máximo histórico del río.

En Valencia también vivieron una pesadilla, con el agua hasta las rodillas. 200 litros en 12 horas hicieron saltar todas las alarmas ante la intensidad de la tormenta. No solo llovió, más de 2.000 rayos resonaron en Valencia, una cifra de récord. Los vecinos que ya han regresado a sus casas se han encontrado con nuevas marcas de barro y destrozos difíciles de olvidar.