Alberto Rosa 29 DIC 2025 - 16:32h.

Ha sido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien ha confirmado ese envío a través de sus redes sociales

Murcia envía un mensaje Es-Alert en Beniel por riesgo de desbordamiento de un canal

Compartir







La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad ha enviado un mensaje por el sistema ES-Alert a la población de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento en la rambla de las Colonias debido a las lluvias registradas en las últimas horas.

Ha sido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien ha confirmado ese envío a través de sus redes sociales. López Miras ha pedido a la ciudadanía que actúe con precaución, no cruce cauces de agua con vehículos y evite desplazamientos y bajar a los sótanos.

PUEDE INTERESARTE El tiempo en Nochevieja: el año se despide con mucho frío y temperaturas por debajo de cero

Este pasado domingo, la población de la localidad murciana de Beniel también recibió un mensaje Es-Alert ante el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho tras las fuertes lluvias caídas. Del mismo modo que con el aviso de hoy, fue el presidente López Miras quien confirmaba ese envío a través de sus redes sociales. El Azarbe del Merancho, está entre el azarbe y el Río Segura, y el riesgo afectaría la zona norte de Beniel y al municipio de Santomera, en dirección Orihuela.

PUEDE INTERESARTE El inicio de semana marca el abandono del temporal en la Península y da paso al tiempo anticiclónico

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El temporal ha afectado duramente al sur y este peninsular este fin de semana, pero a partir de este lunes se espera un cambio en la Península, aún con aún con precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, y la transición hacia un tiempo anticiclónico.

aún con precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, y la transición hacia un tiempo anticiclónico. Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1400/1800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1200 metros al principio en la Ibérica sur.