Muere un hombre al que abandonaron a las puertas del hospital de Valme en Sevilla

Un hombre, cuya identidad no ha trascendido, ha fallecido este lunes a las puertas del hospital Virgen de Valme, en Sevilla, tras ser abandonado allí poco antes por el ocupante de un vehículo que se ha dado a la fuga.

Según ha informado a EFE la Policía Nacional, esta mañana un vehículo se ha detenido a las puertas del centro hospitalario, y del mismo se ha bajado una persona que ha dejado al ya fallecido a las puertas del hospital.

La Policía ha indicado además que el cadáver no tiene señales de muerte violenta. La investigación se centra tanto en los testigos de los hechos como en las cámaras de vigilancia del hospital.