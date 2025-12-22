Iván Sevilla 22 DIC 2025 - 19:30h.

El proyecto, que actualmente atiende a unas 20 personas en Córdoba, ayuda a que los beneficiarios tengan mejor salud

"Al vivir solos, necesitan algunas horas de acompañamiento", explican desde la Orden Hospitalaria acerca de los mayores

Compartir







CórdobaLa soledad no deseada "afecta a uno de cada tres ancianos en España", recuerdan desde el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, donde buscan voluntarios que ayuden a combatirla en personas mayores. "Es cada vez mayor", lamentan.

Ante la creciente demanda de quienes viven solos en sus domicilios de la ciudad, necesitan más gente dispuesta a hacerles compañía "algunas horas". La iniciativa recuerda a la terapia de 'Patitas contigo' de Lleida, con la diferencia de que surge un beneficio mutuo.

Porque los participantes en el programa también se pueden ver reconfortados o pueden sacar lo positivo de estar con los mayores. Por ese motivo, han titulado la campaña 'Hazte voluntario y aprende con Angelines, Lola o Miguel'.

Son nombres reales de tres usuarios que ya disfrutan de un acompañamiento temporal que actúa como una "bonita forma de dar y recibir". Sirve como oportunidad de aprendizaje, mientras se comparten relaciones intergeneracionales.

La soledad perjudica "la salud mental"

Por ejemplo, la "transmisión del legado cordobés a jóvenes", destacan desde el Hospital San Juan de Dios. Inciden en que "todos se sienten mejor acompañados, teniendo con quien hablar, estar e intercambiar sabiduría".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recuerdan que la soledad tiene consecuencias negativas en la salud, en general. Así que supone un "importante factor de riesgo" que puede evitarse. En concreto, matizan que el aislamiento perjudica "la salud mental y agrava otros problemas por el sedentarismo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El mejor remedio ante ello son los voluntarios que pueden ofrecer su ayuda junto a otro equipo de profesionales del Área de Solidaridad del centro de la Orden Hospitalaria. Por ahora, el programa atiende a unos 20 ancianos, en modo presencial y por teléfono.

A través de la Obra Social 'Hermano Bonifacio', se dirigen a personas en situación de vulnerabilidad social con el objetivo de que no se sientan tan solas en sus casas. Para apuntarse a esta labor de acompañamiento, está el teléfono 957004600. Ext: 805/807.

A lo largo de todo el 2026

Otra alternativa para inscribirse es enviar un correo electrónico a la cuenta hospitalcordoba.solidaridad@sjd.es. "¡Necesitamos ser más para llegar a más personas!", han recordado en un mensaje de llamamiento que va a estar distribuyéndose online y por Córdoba capital.

Aunque se haya lanzado en diciembre, a lo largo de todo el 2026 estará abierta la posibilidad de sumarse al proyecto. Si alguien está interesado, pero no para ahora, sino para más adelante, puede tener esto en mente. Lo importante es colaborar, sea cuando sea.