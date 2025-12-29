El siniestro se ha registrado sobre las 4:00 de la madrugada, los vecinos han alertado a los bomberos

GranadaUn hombre de 53 años ha fallecido en la madurada de este lunes tras el incendio registrado en una vivienda de La Taha (Granada), según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

El siniestro se ha registrado minutos antes de las 4:00 de la madrugada, momento en el que varias llamadas han alertado de que estaba saliendo mucho humo de una casa de una planta ubicada en la calle Palenque de Pitres y que en su interior podría haber una persona atrapada.

Hasta este punto del municipio granadino de unos 700 vecinos se han trasladado Bomberos de Cádiar, personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y agentes de la Guardia Civil.

Una vez en el lugar, los operativos han confirmado el fallecimiento del propietario de la vivienda, un hombre de 53 años, probablemente por inhalación de humo.

La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se investigan las causas que han rodeado el suceso.