Un hombre de 55 años ha resultado herido crítico con quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo tras declararse un incendio en una vivienda ubicada en la primera planta de un edificio de tres alturas en la Calle Gelu Barbu Bailarín, en Jinámar, Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y del parque de Telde del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria intervinieron tanto en la extinción del incendio como en la evacuación de las personas que se encontraban en el inmueble.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó a varias personas, entre ellas el hombre con quemaduras de tercer grado

El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando revertir la parada, y posteriormente fue evacuado en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Además, los recursos sanitarios atendieron a una mujer de 47 años con intoxicación moderada por inhalación de humo, así como a un hombre de 32 años y otra mujer de 38 años que sufrieron intoxicación leve por inhalación de humo, siendo todos ellos trasladados a distintos centros hospitalarios.

De igual modo, el personal de las ambulancias del SUC valoró a varios afectados ‘in situ’ por crisis de ansiedad y exposición leve al humo, sin que requirieran traslado.

Finalmente, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local aseguraron la zona y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, garantizando así la seguridad de los vecinos y el correcto desarrollo de las investigaciones sobre el incendio.