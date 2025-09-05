La circulación en la línea ferroviaria entre Madrid y Cáceres se tuvo que interrumpir entre Talavera de la Reina y Montearagón

Restablecen los servicios de trenes de alta velocidad en Madrid al solventarse la caída de los servidores de Adif

Una persona ha fallecido este viernes tras ser arrollado el turismo en el que viajaba por un tren en un paso a nivel en Talavera de la Reina, Toledo, mientras que los 250 pasajeros del convoy ferroviario han resultado ilesos.

Según ha relatado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 18:02 horas de este viernes en el kilómetro 123.600 de la vía férrea, donde el turismo ha sido arrollado en un paso a nivel y su único ocupante, que ha sido hallado fuera del vehículo, ha fallecido.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Santa Olalla y también la Policía Local de Talavera y la Policía Nacional. El accidente ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Talavera de la Reina y Montearagón (Toledo), tal y como ha explicado Adif en sus redes sociales.

Fuentes de Adif han explicado que la suspensión de la circulación se produce exclusivamente entre las dos localidades toledanas y han confirmado que en el tren, que ha reanudado su marcha a las 18:53 horas, no ha habido heridos.

Se interrumpió la línea Madrid-Cáceres por un accidente mortal con un vehículo

La circulación en la línea ferroviaria entre Madrid y Cáceres se encuentra interrumpida entre Talavera de la Reina y Montearagón (Toledo) como consecuencia de un accidente con un vehículo en un paso de nivel, ha explicado Adif este viernes en sus redes sociales.

Fuentes de Adif han explicado a EFE que la suspensión de la circulación se produce exclusivamente entre las dos localidades toledanas y que en el tren no ha habido heridos.

No se cortó la circulación de toda la línea

No obstante, por el momento no se ha cortado la circulación de toda la línea y los trenes continúan realizando la ruta, a excepción de ese segmento, en la línea entre Madrid y Extremadura.

Hace unas horas que la normalidad volvía en la circulación de todas las líneas de alta velocidad de España, después de que este jueves la caída de los servidores informáticos de Adif afectara a los trenes con origen o destino en la capital. El servicio se desarrolla este viernes de la forma habitual, según ha informado el gestor de la red ferroviaria, Adif.

La caída de los servidores informáticos de Adif, este jueves por la mañana, provocó paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. Debido a este problema, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no estaba disponible.