Un niño de 11 años muere tras un grave caso de gripe en Alabama, EEUU

Alberto Rosa 29 DIC 2025 - 19:36h.

Jace Watkins murió tras recibir un tratamiento en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Alabama

Los neumólogos alertan de un aumento de neumonías tras la gripe: "Hay un empeoramiento cuando parecía que estaba mejorando"

Compartir







Un niño de 11 años de Alabama, en Estados Unidos, murió el pasado sábado 27 de diciembre tras sufrir un grave caso de gripe. Se trata de Jace Watkins, que murió tras recibir un tratamiento en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Alabama.

Tal y como informa ‘People’, el pequeño sufrió durante su enfermedad convulsiones y dificultades para respirar. A principios de semana, su familia dijo que no estaba recibiendo suficiente oxígeno en el cerebro debido a la inflamación.

PUEDE INTERESARTE Una investigación revela cómo la vacuna de la gripe también protege frente a infecciones bacterianas mortales

La tía de Watkins, Sabrina Parsons, aseguró a Fox 8 que el pequeño no tenía problemas de salud. “Fue prematuro, pero aparte de eso, ha tenido inhaladores y otras cosas, pero eso fue hace años”, aseguró.

Recaudan más de 12.000 dólares en una campaña de GoFundMe

"Le decía a todo el mundo que estaba bien, que se sentía bien. Y luego, supongo que empezó a vomitar esa noche y tuvo una convulsión", añadió. Watkins cursaba quinto grado en la Escuela de Hueytown.

La directora de la escuela, Cari McClellan, compartió una emotiva carta en su memoria a través de Facebook el 28 de diciembre: “Nuestros corazones están rotos esta mañana. El alumno de 5º grado Jace Watkins falleció anoche después de una breve y repentina enfermedad. Realmente no hay palabras para describir adecuadamente lo que estamos sintiendo ahora mismo”, escribió la docente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Jace era una luz brillante para todos los que lo conocían. Su dulce y genuina sonrisa será echada de menos por todos. Por favor, continuad orando por su familia y nuestra familia escolar, mientras todos trabajamos para navegar por esta inimaginable pérdida”, añadió McClellan.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La familia ha creado una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, donde hay recaudados más de 12.000 dólares (10.200 euros). En la página indican que Watkins enfermó y acudió al médico al día siguiente. En ese momento, le informaron que sus pulmones estaban bien. Días después, sufrió una convulsión y fue trasladado al hospital, donde le diagnosticaron gripe.