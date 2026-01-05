Andalucía se prepara para recibir a los Reyes Magos: guía de horario y cabalgatas

Antonio Bernal Sevilla, 05 ENE 2026 - 11:00h.

Las ocho provincias andaluzas se preparan para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar

Sevilla organiza una multitudinaria cabalgata con más de 30 carrozas temáticas

Con la llegada del 5 de enero, las ocho capitales andaluzas ultiman los detalles de una de sus tradiciones más queridas: la Cabalgata de los Reyes Magos. Miles de familias se congregarán en las calles para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, que desfilarán en coloridos cortejos llenos de música, luces y caramelos en una jornada festiva que marca el punto culminante de la Navidad en España.

Sevilla: gran desfile con itinerario detallado

En Sevilla, el desfile —que este año incluye zonas inclusivas y espacios de menor ruido para personas con movilidad reducida o sensibilidad sensorial— arrancará el lunes 5 de enero a las 16:00h desde la Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera).

La comitiva recorrerá cerca de 30 calles y plazas, incluyendo Glorieta de San Diego, Plaza del Duque, Plaza de la Campana, Puente de Isabel II, Plaza de Cuba y Paseo de las Delicias, antes de regresar a Palos de la Frontera sobre las 22:15h.

Este gran evento, uno de los más multitudinarios de Andalucía, combina música en vivo, espectáculos y toneladas de caramelos lanzados al público.

Cádiz: desfile con sabor carnavalero

En Cádiz, la cabalgata comenzará a las 17:30 h del 5 de enero desde la Glorieta Ana Orantes, junto a la Avenida Cayetano del Toro, con un recorrido festivo que culminará en la Plaza de San Juan de Dios sobre las 20:30 h.

La celebración gaditana destaca por su creatividad, humor y el ambiente festivo que caracteriza a la ciudad, donde las carrozas y disfraces ponen la nota más alegre a la noche de Reyes.

Huelva: tradición y barrio

La cabalgata de Huelva arrancará alrededor de las 15:30 h desde el Centro Social La Orden tras la tradicional ofrenda floral en el Santuario de la Cinta.

Los Reyes y su comitiva saldrán desde el Centro Social de La Orden y recorrerán calles como Legión Española, Avenida Cristóbal Colón, Paseo de la Independencia o Gran Vía, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde concluirá el desfile en una tarde de ilusión para toda la familia.

Jaén: recorrido tradicional por la capital

En Jaén, la fiesta tendrá lugar a media tarde. La cabalgata comenzará sobre las 18:30 h en la Plaza de Santa María y este año recorta su itinerario por la previsión de lluvias.

Recorrerá las principales calles del casco urbano jiennense, pero sin atravesar el Paseo de la Estación, la Plaza Jaén por la Paz ni el Paseo de España.

Almería: cortejo y encanto mediterráneo

La cabalgata almeriense estaba programada para iniciar desde la Catedral alrededor de las 17:45 h, con un comienzo oficial en la Rambla Federico García Lorca a las 19:00 h.

Sin embargo, los pronósticos de precipitaciones han obligado a adelantar mucho la salida, que es a las 12 horas desde el mismo punto mencionado. Atravesará ocho calles y avenidas.

Este desfile promete un ambiente familiar con participación activa de asociaciones y carrozas, uniendo tradición y diversión frente a las aguas del Mediterráneo.

Córdoba, Granada y Málaga

Otras capitales andaluzas viven igualmente la noche de Reyes con desfiles adaptados a sus características:

- Córdoba celebrará su cabalgata el 5 de enero por la tarde a las 17h, con salida de la Plaza de Santa Teresa y recorrido por avenidas centrales que unirán los principales puntos del centro urbano, con punto final en la Ronda del Marrubial.

- Málaga vivirá la cabalgata en su tradicional horario vespertino a las 18:00h, con el Ayuntamiento como punto neurálgico e inicio en la Avenida de Cervantes. Al llegar a Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo recorrerán a pie la calle hasta la Catedral.

- Granada también adelantó por las lluvias el horario de su cabalgata desde los Jardines del Triunfo, empezando a las 11h y finalizando a las 14h en el Ayuntamiento.

Recomendaciones para vivir la cabalgata

Llega temprano: Las principales arterias de las capitales se llenan de público horas antes del inicio.

Zonas accesibles: En ciudades como Sevilla, se habilitan espacios especiales para facilitar la experiencia a personas con movilidad reducida o necesidades sensoriales.

Planifica desplazamientos: Transporte público refuerza servicios en muchas ciudades para facilitar el acceso y salida tras la cabalgata.

Una tradición para toda Andalucía

La Cabalgata de Reyes Magos es una de las tradiciones más arraigadas en Andalucía, capaz de llenar de luz y emoción calles y plazas cada 5 de enero. Desde las grandes urbes como Sevilla y Málaga hasta las capitales más pequeñas, la cita con los Reyes es una oportunidad para celebrar en familia y compartir momentos inolvidables antes de la llegada de los regalos en la madrugada del 6 de enero.