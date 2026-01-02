Iván Sevilla 02 ENE 2026 - 11:00h.

El Servicio Andaluz de Empleo ha lanzado una oferta laboral para oficiales de primera en Palos, Huelva

Los candidatos trabajarán en una planta de biocombustibles con contrato indefinido y a jornada completa

HuelvaAtractiva oferta de 80 puestos de trabajo la que ha publicado recientemente el Servicio Andaluz de Empleo para instalar tuberías por casi 2.000 euros al mes en la localidad de Palos de la Frontera (Huelva).

Después de haber bajado el paro en noviembre en nuestro país, en Andalucía se han lanzado este diciembre varias oportunidades de empleo en el sector industrial. Algunas vinculadas al impulso del hidrógeno verde.

Precisamente el mes pasado, el ayuntamiento palense avanzó que llegará una "nueva revolución que convertirá" al municipio en el 'Valle del Hidrógeno Verde'. "Se necesitará mano de obra cualificada", aseguró.

De ahí que ya haya aumentado la demanda de trabajadores para ocupar vacantes como las 80 que hay en el SAE para una planta de biocombustible de Palos. Los interesados pueden inscribirse hasta el 7 de enero de 2026.

Contrato indefinido y a jornada completa

En general, todas las plazas van dirigidas a "oficiales de primera" que tengan como mínimo un año de experiencia en el montaje industrial. Este es el requisito imprescindible para optar al trabajo.

La empresa ofrece un contrato indefinido y a jornada completa con un horario de lunes a viernes, de siete a 12 horas por la mañana y de 14 a 17 horas por la tarde, con un descanso entre ambos turnos.

El salario bruto mensual es de 1.846 euros, con las pagas extras prorrateadas aparte. Estas son las funciones o tareas que deberán estar capacitados para desempeñar los candidatos escogidos:

Interpretación de planos isométricos

Precisión técnica al elaborar documentos

Trazar, marcar y preparar las tuberías u otros materiales metálicos, siguiendo las instrucciones

Manejar herramientas de medición, corte y mecanizado

Realizar el curvado y la adaptación de materiales con maquinaria especializada

Montar tuberías, válvulas, bridas, soportes y otros equipos

Ejecutar labores de perforado, fijación y remachado

Verificar alineaciones, medidas y la estabilidad durante el montaje

Participar en trabajos de altura e instalación de estructuras de gran tamaño

Cursos de formación a 15 jóvenes de Palos

Para llevar a cabo ese largo listado de funciones, los trabajadores deben cumplir estrictamente los protocolos de seguridad establecidos. Incluyendo el uso de equipos de protección individual.

De cara a este tipo de puestos laborales, hasta 15 jóvenes de Palos de la Frontera ya se encuentran formándose en un curso subvencionado íntegramente por el consistorio para "impulsar el empleo juvenil".

En él, justo los alumnos obtienen los conocimientos adecuados para la fabricación y el montaje de instalaciones de tubería industrial. La duración es de seis meses, tras haber empezado ya en noviembre.

Una vez que finalicen su capacitación, se podrán incorporar al mercado profesional en el mismo municipio. "Queremos que estén preparados para el gran desafío que vivirá la provincia de Huelva en los próximos años", expresó la alcaldesa Milagros Romero.

Ayuda municipal de 600 euros mensuales

La regidora especificó que uno de los grandes alicientes de la iniciativa era la posibilidad que se les daba a los apuntados de recibir una "beca-salario" de 600 euros mensuales.

Esta ayuda municipal les permite mantenerse en el curso mientras éste se imparte, sin preocupaciones económicas. Después de acabarlo, podrán disfrutar de sus contratos de prácticas en empresas.

Aparte de este curso, otros dos están ya en marcha también en Palos de la Frontera a través del proyecto 'H2VerdeHuelva' que se enfoca en dar formación especializada en el hidrógeno verde.

Según se estimó, hasta 185 personas desempleadas obtendrán la cualificación necesaria para poder formar parte de un sector clave para la transición energética.

Recordamos que en 2027 está previsto que Huelva capital estrene su primera planta dedicada a esta energía sostenible, que busca facilitar la descarbonización de la industria.