07 ENE 2026

La intervención se prolongó durante una hora y permitió salvar la vida del ocupante, que se encontraba semiinconsciente por hipotermia

El vehículo quedó casi completamente sumergido por el alto caudal del canal, lo que obligó a actuar con rapidez y asumir un alto riesgo

CádizLa rápida y arriesgada intervención de los Bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz evitó una tragedia en la noche del martes 6 de enero en la localidad de Sanlúcar de Barrameda. Un hombre fue rescatado con vida tras quedar atrapado en el interior de su vehículo, que había caído a un canal con un elevado nivel de agua en la zona conocida como la "carretera del plástico".

El aviso se produjo en torno a las 20.30 horas de la tarde y la actuación se prolongó hasta aproximadamente las 21.30 horas. Hasta el lugar se desplazó una dotación del parque de bomberos de Sanlúcar, con el apoyo del parque de Jerez de la Frontera, tras alertarse de que un turismo se había salido de la vía y había quedado hundido en un canal con una persona en su interior.

A la llegada de los efectivos, la escena confirmaba la gravedad de la situación. El canal presentaba un caudal bastante elevado y el vehículo se encontraba prácticamente sumergido, de modo que únicamente era visible el techo. El ocupante permanecía atrapado dentro del coche, con el tiempo jugando en su contra, lo que complicaba mucho más la actuación de los servicios de emergencias.

Un bombero se lanzó al agua para iniciar el rescate

Ante el riesgo inminente para la vida del conductor, los bomberos tomaron la decisión de actuar de inmediato. Un primer efectivo se lanzó al agua asegurado con una cuerda de seguridad, logró alcanzar el turismo y romper rápidamente una de las ventanillas para poder acceder al interior. Desde allí consiguió sacar al ocupante, que ya se encontraba en estado de semiinconsciencia y presentaba síntomas aparentes de hipotermia.

Una vez fuera del vehículo, otros dos bomberos se sumaron a la intervención para ayudar a extraer al hombre del canal y ponerlo a salvo. Ya en tierra firme, fue atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del suceso.

La actuación ha sido calificada por el propio Consorcio como "arriesgada y compleja", aunque afortunadamente se resolvió con éxito gracias a la rapidez y coordinación de los efectivos.

Un importante despliegue de medios

En total participaron seis bomberos y se emplearon cuatro vehículos, una autobomba urbana ligera, un vehículo de rescate ligero, un vehículo pesado grúa y un vehículo de mando. En el operativo también colaboraron la Policía Local y la Guardia Civil.

Según ha explicado uno de los bomberos que participó en el rescate, la intervención fue resuelta por los efectivos del parque de Sanlúcar, mientras que los bomberos de Jerez, pese a su rápida respuesta, llegaron cuando el ocupante ya había sido sacado del vehículo.

Casi un centenar de intervenciones por el temporal en Cádiz

El rescate en Sanlúcar se ha producido en un contexto de intensa actividad para el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz a causa del temporal. Solo en 24 horas, entre el 4 y el 5 de enero, se realizaron un total de 92 intervenciones en distintos puntos de la provincia.

Las actuaciones incluyeron rescates en viviendas de zonas rurales, achiques de agua en casas, garajes y vías públicas, así como la retirada de árboles, muros, cables, postes y otros elementos con riesgo de caída. El Campo de Gibraltar fue la zona más afectada, concentrando 42 de las salidas, con especial incidencia en Jimena de la Frontera, donde fue necesario rescatar a 16 personas y varios animales.

En la Bahía de Cádiz se contabilizaron 30 intervenciones, principalmente en Cádiz capital, San Fernando y Chiclana, mientras que en Campiña y Sierra se registraron 20 actuaciones, casi todas ellas en Jerez de la Frontera.