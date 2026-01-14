La familia de Sandra Peña quiere llegar hasta el final y la máxima pena para el colegio

El pasado 14 de octubre, nada más salir del centro educativo, Sandra Peña decidió quitarse la vida.

La Justicia admite la querella por la muerte de Sandra Peña y mantiene bajo investigación al colegio

El pasado 14 de octubre, nada más salir del centro educativo, Sandra Peña decidió quitarse la vida arrojándose desde la azotea de su casa tras un año de acoso incansable. La menor no puedo más. El trágico suceso motivó la investigación por parte de la Policía Nacional y de la Consejería de Desarrollo Educativo.

Esta última administración decidió trasladar a la Fiscalía la información recabada en el colegio privado concertado al detectar que no se habrían activado debidamente ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas y abrió un expediente administrativo para depurar posibles responsabilidades ante esa supuesta falta de actuación. La familia de la pequeña decidía el pasado viernes interponer una querella contra el colegio las Irlandesas de Loreto, así como contra algunos responsables y docentes del centro.

Ahora, la querella ha sido admitida por el juzgado y la familia de Sandra espera que la sanción que le caiga al centro concertado sea la más grave posible. Su anhelo es que no vuelva a producirse un caso como este, según han manifestado en el Diario de Sevilla.

"La ponemos porque creemos que el colegio tiene responsabilidad en este caso, porque no actuó como tuvo que hacerlo. Tenían que haber activado unos protocolos que no activaron y no actuaron de forma correcta", manifestaba el portavoz de la familia para justificar su actuación contra un colegio que "sigue sin ponerse en contacto con nosotros; solo, para ser exactos, nos han mandado dos correos electrónicos para devolvernos una cuota y un dinero que ya habían entregado los padres para un viaje que tenían programado realizar este curso".

La familia da las gracias "al cariño recibido por la sociedad"

La Consejería tiene abierta en estos momentos un investigación por la vía administrativa parada a expensas de lo que se resuelva por la vía judicial. "Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren" ha afirmado el portavoz de la familia, que ha añadido que se sienten "muy arropados por la Junta".

Villar ha aprovechado el encuentro con los medios para agradecer "el cariño que están recibiendo de la sociedad" y ha asegurado que la única manera de corresponder es "seguir con esta lucha". Ha señalado que los padres continúan muy afectados por lo sucedido y que recordar constantemente los hechos no es fácil ni ayuda a superar la pérdida, pero considera necesario seguir adelante.

El portavoz de la familia ha subrayado que mantener esta lucha es clave para impulsar cambios y evitar que tragedias similares se repitan tras lo que han sido, reconoce, las peores navidades de "nuestras vidas".