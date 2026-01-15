Rocío Amaro 15 ENE 2026 - 12:53h.

El cuerpo ha sido localizado en la zona del canal del río, en la calle Parnaso, y los servicios de emergencias solo han podido confirmar el fallecimiento

La Policía Nacional ha indicado que no se han apreciado signos de violencia ni de intervención de terceras personas y trabaja con la hipótesis de un suicidio

Compartir







MálagaUn joven de 18 años ha sido hallado sin vida este miércoles en Málaga capital, en las inmediaciones de la calle Parnaso, en la zona del canal del río, según han confirmado fuentes de los Servicios de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso a Emergencias se recibió en torno a las 13:00 del mediodía, lo que activó la intervención de los efectivos sanitarios y de los cuerpos policiales. A su llegada al lugar, los profesionales de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un estudiante de un Colegio Mayor de Córdoba por una presunta agresión sexual a una compañera

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación. Tras una primera inspección, los investigadores han señalado que no se han apreciado indicios de violencia ni señales que apunten a la intervención de terceras personas.

Suicidio como principal hipótesis

Las mismas fuentes han indicado que una de las principales hipótesis que se está barajando es la de un suicidio, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias concretas del suceso.

Según ha podido saber la web de Informativos Telecinco, el joven era estudiante de un instituto situado a escasos metros del lugar en el que ha sido localizado el cuerpo. No se han facilitado más datos sobre su identidad ni sobre lo ocurrido.

La investigación permanece abierta a la espera de esclarecer completamente los hechos.