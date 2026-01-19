Una doctora de Talavera de la Reina, pasajera del Alvia, se encuentra hospitalizada en la UVI

Hasta el momento han fallecido 39 personas y más de 150 han resultado heridas

Los periodistas Óscar Toro y María Clauss, entre los fallecidos por el accidente de dos trenes en Adamuz

La doctora Amalia Montealegre, de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, que viajaba en uno de los vagones del tren Alvia con destino a Córdoba siniestrado el domingo en Adamuz, es una de las víctimas hospitalizadas en UVI. La facultativa viajaba a la capital cordobesa para ejercer allí su profesión.

Hoy Talavera se une al dolor de toda España y a la terrible e irreparable pérdida de las familias que atraviesan momentos de enorme sufrimiento t

Así lo ha comunicado el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, que ha expresado, en nombre de la Corporación municipal y de toda la ciudad, su más profundo pesar y ha trasladado el apoyo y el cariño del municipio a las familias afectadas, tras guardar un minuto de silencio.

"Guardamos este minuto de silencio como muestra de respeto, recuerdo y solidaridad con todas las víctimas", ha señalado

