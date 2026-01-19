Alberto Rosa 19 ENE 2026 - 19:07h.

La joven militar está destinada en Almería, aunque su familia reside en la ciudad del Tajo

Al menos ocho incidencias fueron reportadas desde mayo del año pasado en Adamuz: problemas de catenaria, señalización e infraestructura

Una joven de Ronda permanece ingresada en la UCI tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que ha dejado al menos 40 muertos. La mujer viajaba en uno de los trenes implicados y estaría fuera de peligro.

Se trata de una legionaria destinada en Almería, aunque su familia reside en el municipio del Tajo, según informa ‘Diario Ronda’. A pesar de las múltiples heridas, la rondeña estaría estable. Además, desde el cuerpo militar de la Legión han expresado su deseo de una pronta recuperación, de que pronto salga delante y que no sufra secuelas graves a consecuencia del accidente.

A esta hora, continúa la búsqueda de personas desaparecidas, cuyas familias continúan muy preocupadas. En los dos vagones que En los dos vagones que se han llevado el mayor impacto de estos trenes de alta velocidad viajaban 50 personas, aún no hay ningún tipo de actualización oficial del número de desaparecidos.

Se sabe que son ya varias las personas que se han acercado hasta la comandancia de la Guardia Civil, para tomarles muestras de ADN y que sea mucho más rápido y fácil identificar los cuerpos, y puedan llegar cuanto antes con sus familias. Uno de los chicos que ha asistido a hacerse las pruebas ha confesado entre lágrimas que llevaba todo el día intentando contactar con su padre, estaba muy nervioso y en cuanto ha salido del cuartel se ha dirigido a la zona cero, para ayudar e intentar encontrar respuestas, en Córdoba.