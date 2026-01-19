Al menos ocho incidencias fueron reportadas desde mayo del año pasado en Adamuz

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de que al menos ocho incidencias fueron reportadas en Adamuz

Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba | Al menos 43 heridos permanecen ingresados, 12 de ellos en la UCI

Las autoridades se afanan en esclarecer las causas del "extraño" choque de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz en el que han fallecido hasta el momento 39 personas, aunque se teme que esa cifra se eleve cuando se consiga acceder a los vagones que se precipitaron por un talud. Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 43 están ingresados en diferentes hospitales andaluces, 12 de ellos -incluido un menor- en unidades de cuidados intensivos.

El siniestro es el primer accidente en la alta velocidad española y uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo. "No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha dicho el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien ha apuntado a un problema en las vías o en los trenes y ha alejado la opción del error humano.

Según ha explicado, es una vía que se había reparado en mayo y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos". "Cuando el LZB detecta un obstáculo en la vía, activa el frenado automático. Al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha dicho.

Además, ha dicho que de momento ni siquiera se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía. Desde la primavera pasada el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de al menos ocho incidencias en Adamuz, relacionados con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, entre otras.

Entre ellas, el Gobierno contestó en septiembre a una pregunta del PP en el Senado explicando que el pasado 5 de junio se registraron dos incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. También se detectó un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el funcionamiento del sistema de señalización, aunque la tarjeta afectada fue sustituida por una nueva y se restableció la operatividad del sistema.

El presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, César Franco, considera que el descarrilamiento este domingo de un tren Iryo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua, por la que justo en ese momento circulaba otro tren, que también descarriló como consecuencia del incidente, es un caso "especialmente complejo". Lo que hace este caso especialmente complejo es que, en términos ferroviarios, no se trata solo de un descarrilamiento. "Es descarrilamiento más invasión de vía más colisión, lo que incrementa enormemente la severidad", ha señalado Franco.

"Que ocurra en recta y en un tramo renovado reduce algunas probabilidades, pero no elimina el riesgo. En alta velocidad, el punto más exigente no es 'la recta' como concepto, sino los puntos singulares: por ejemplo, los desvíos, donde la geometría y la interacción rueda-carril son mucho más críticas", ha manifestado Franco. Por ello, ha incidido en que la investigación del accidente, que hasta el momento se ha cobrado la vida de al menos 39 fallecidos, tendrá que responder "qué falló y, sobre todo, por qué las barreras de seguridad no evitaron que el evento escalase hasta una colisión".