Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba | Pedro Sánchez: "El Estado ha actuado como tenía que actuar"

CórdobaLos primeros minutos tras el accidente en Adamuz fueron de caos, oscuridad y desconcierto. Nada más producirse el descarrilamiento del tren Iryo, uno de los pasajeros que viajaba en el último vagón, Lucas, logró grabar las primeras imágenes desde el interior del convoy, uno de los pocos coches que se mantuvo sobre la vía. En ellas se observa cómo algunos viajeros, visiblemente aturdidos, trataban de escapar por las ventanillas en estado de shock. "Veíamos gente pidiendo ayuda, empezando a romper las ventanas", explica.

El descarrilamiento y el posterior impacto se produjeron en un tramo sin iluminación y de muy difícil acceso, lo que complicó aún más la situación en esos instantes iniciales. Antes de que llegaran los equipos de emergencia, la primera ayuda llegó de los propios vecinos de Adamuz, que acudieron al lugar al escuchar el estruendo y comenzaron a socorrer a los heridos como pudieron: "Era muchísimo mas de lo que te esperas y de lo que estás preparado para ver", admite una vecina de Adamuz.

Los primeros minutos tras el accidente, eternos

Esos minutos previos a la llegada de los servicios de rescate se hicieron eternos. Dentro de los vagones, los pasajeros se organizaban para buscar a sanitarios entre los viajeros y atender a quienes presentaban heridas más graves. Había personas con muletas, otras con dificultad para moverse, y muchas que no terminaban de asimilar lo que acababa de ocurrir.

A las 19:50 horas del domingo comenzaron a recibirse las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, informando del descarrilamiento, el vuelco del tren y la colisión posterior con otro convoy, con personas heridas y atrapadas. Desde ese momento se activó el dispositivo de emergencias y, poco después, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, que fue elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21:50 horas y que continúa activo.

Con el paso de los minutos, el operativo fue tomando forma. Decenas de ambulancias y vehículos de emergencia se desplazaron hasta la zona mientras comenzaban a sonar los teléfonos móviles perdidos entre los restos del tren y salían a la luz las primeras historias de quienes habían logrado salvarse con heridas leves.

El Servicio Andaluz de Salud desplegó un amplio dispositivo sanitario, con unidades de cuidados críticos, UVI móviles, ambulancias y vehículos de apoyo logístico. El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar al lugar para atender a los heridos.

Mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido, Adamuz permanece volcada con las víctimas y sus familias, marcada por una noche que muchos no olvidarán.