Los dos trenes siniestrados son dos modelos punteros en el mercado

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | El Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

Compartir







CórdobaLos dos trenes siniestrados el domingo en el accidente de Adamuz (Córdoba) -el ETR 1000 de Iryo y el S 120 de Renfe- son, aunque con características distintas, dos modelos punteros en el mercado.

PUEDE INTERESARTE El accidente de trenes de Adamuz es de los más graves registrados en Europa en este siglo

Estas son las especificaciones técnicas de cada tren:

El convoy de Iryo siniestrado tiene una capacidad máxima de 461 pasajeros

El convoy de Iryo siniestrado es el ETR 1000, también conocido como Frecciarossa 1000 (por su característico color rojo), fabricado por el consorcio Hitachi-Bombardier, ahora grupo Alstom, y del que la compañía operadora asegura que es el tren más rápido, moderno y sostenible de Europa. Puede circular a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora.

Trenitalia, la compañía pública italiana, accionista de control de la sociedad en España, también utiliza en su operativa en aquel país este tipo de trenes, con una capacidad máxima de 461 pasajeros.

PUEDE INTERESARTE Las vibraciones en las vías de tren ya ocasionaron incidencias en junio en Adamuz, hoy lugar del trágico descarrilamiento de dos trenes

Iryo señala en su web que este tren es el mejor del mercado, gracias a una combinación entre innovación, tecnologías de propulsión y control más avanzadas.

Puede circular por todas las redes europeas de alta velocidad y alcanza una velocidad máxima de 400 km/h gracias a sus 16 motores distribuidos en todos los vagones, lo que hace que pueda aprovechar al máximo la adherencia a los raíles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las características del Alvia de Renfe

El Alvia de Renfe es un tren de la seria 120, fabricado por CAF y Alstom, que comenzó a operar el 17 de mayo de 2006, en la relación Madrid-Barcelona bajo la denominación comercial de Alvia, recoge la operadora pública española en su web.

Este tren autopropulsado cuenta con un sistema de rodadura desplazable basado en los 'bogies' (las rodaduras del tren, similares a las ruedas) Brava, que permite prestar servicio en las líneas de alta velocidad y en las de ancho ibérico, al adaptarse a cada ancho de vía en tres segundos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las plazas del tren de la serie 120 se distribuyen en cuatro coches, con los dos primeros de clase preferente y los dos últimos en turista.

Trenitalia, el dueño de Iryo, traslada sus condolencias a las víctimas del accidente

Trenitalia, el operador estatal italiano que posee el 51% del capital de Iryo, ha trasladado sus condolencias a las víctimas del accidente de tren en el que este domingo se vio involucrado uno de sus trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba).

Su matriz, Ferrovie dello Stato Italiane, ha emitido un comunicado en el que expresa sus condolencias, así como la cercanía a las familias de los implicados.