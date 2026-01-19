Iván Sevilla 19 ENE 2026 - 13:23h.

"Hemos tenido mucha suerte", admite Carmen, mientras que Mara asegura que lo vivido fue "muy duro"

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos

Compartir







CórdobaEl fatídico accidente de trenes que ha costado la vida a decenas de personas en Adamuz (Córdoba) deja las incógnitas del descarrilamiento y también testimonios de supervivientes que iban en los vagones.

Al que nos ofreció Lola, pasajera del tren Alvia-Madrid Huelva o el que relató otro joven que viajaba en el Iryo hay que sumarle las historias que han publicado en redes sociales varios de los viajeros, ya en casa.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil difunde imágenes desde el centro de la tragedia de Adamuz: así fueron los rescates en la zona cero

Carmen fue de las primeras usuarias que compartió en X lo que acababa de suceder en el convoy en el que se desplazaba. A las 19:54 horas, apenas unos minutos después del suceso, contaba cuál era la situación.

"A unos diez minutos de salir de la estación, el tren ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz", aseguraba adjuntando imágenes de esos momentos.

PUEDE INTERESARTE Un vendedor de la ONCE y su vecino ayudan a rescatar con un quad a los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Posteriormente, ya de madrugada, informaba de que se encontraba "en el bus de vuelta" que habían fletado para que los pasajeros que habían sobrevivido pudiesen llegar a su destino, a su hogar.

"No se escucha ni una voz, seguro que todos estamos volviendo a recordar lo vivido. Primero fue la vibración del Iryo y después vi pasar al Alvia por la ventana. Fue todo muy rápido", describía a las 2:47 horas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hemos tenido mucha suerte, hay familias rotas"

Después de una larga noche, a las 6:25 horas confirmaba que ya estaba en su domicilio y admitía: "Hemos tenido mucha suerte, ahora a intentar descansar". Más tarde, no obstante, reconocía que apenas había dormido "tres horas".

Su frase de que han sido "tremendamente afortunados" en esta tragedia puede compartirla también Mara, otra superviviente que apuntaba en X encontrarse "bien dentro de lo que cabe".

"Me voy del lugar con el corazón roto. Ha sido duro, muy duro. En la estación de Málaga hay familias rotas", lamentaba, además de resaltar que en España "tenemos el mejor país en solidaridad".

Con esa opinión se refería a la cantidad de ayuda que el pueblo de Adamuz había ofrecido a todas las personas afectadas tras el accidente ferroviario, el siguiente más grave del actual siglo después del de Angrois en 2013.

"Estamos devastados, hemos visto cosas terribles"

Adri es otro de los viajeros que ha ido dando su testimonio de los hechos en sus redes sociales: "Hemos vivido la peor experiencia de nuestra vida, hemos tratado con gente que ha perdido a sus seres queridos, estamos devastados".

"Hemos visto cosas terribles", ha reconocido en uno de sus últimos tuits antes de anunciar su abandono temporal del perfil, debido a los comentarios de determinadas personas: "Me está afectando todo lo que leo".

Precisamente suyo es uno de los vídeos más difundidos y que publicaba instantes después del suceso "sin ser muy consciente de nada" todavía. Un empleado de Iryo que daba instrucciones a los pasajeros.

"Los trabajadores han sido superprofesionales", calificaba Adri antes de añadir que habían actuado "de una manera impecable y firme". Tanto él como otros usuarios se encontraban "en el vagón 5 destino a Madrid".

"La vida puede acabar en unos segundos"

Entre otros mensajes de personas que ya están en casa tras no resultar heridas o haber sido dadas de alta una vez recibida la atención médica que requerían, destaca el de una madre.

Melania ha explicado que su "hijo y su pareja iban en el tren de Iryo". "Por suerte en un vagón central y no les ha pasado mucho. En momentos así, te das cuenta de que la vida puede acabar en unos segundos", ha reflexionado.

Por tanto, recuerda que "no hay que malgastarla en estupideces. Amad, besad, sonreíd...", ha pedido Melania a los usuarios de la red social X, donde mucha gente sigue publicando palabras de consternación.