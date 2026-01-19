El tren sufrió fuertes golpes obligando a frenar en escasa distancia

Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba | Pedro Sánchez: "El Estado ha actuado como tenía que actuar"

Para entender qué ha podido pasar en el trágico accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en el que han perdido la vida 39 personas y 152 han sufrido heridas de diversa consideración, es necesaria la explicación de los expertos.

En Informativos Telecinco hemos podido contar con la presencia de Ricardo Insa, Catedrático de Transporte de la Politécnica de Valencia que nos han contado las cuestiones técnicas sobre el accidente.

Una de las principales dudas que surgen es cómo en una recta, con una vía renovada y un tren revisado recientemente se produce el accidente.

"A pocas horas no hay una visión global"

Ricardo Insa se centra en las investigaciones para aclarar lo sucedido, “no sabemos. Puede ser debida al tren o a la infraestructura. A pocas horas no hay una visión global”.

Lo importante, destaca, es “recabar datos para analizar en conjunto lo que ha ocurrido”. Sobre que el suceso se haya producido en una recta, señala que “puede ocurrir, en otros países también ha pasado”.

“Además de ocurrir algo, luego se desencadenan otras cuestiones”, de ahí el número tan grande de muertos, “en este caso el cruce del otro tren”.

Sobre si no hubo tiempo para frenar, el catedrático destaca que “hacen falta unas distancias que dependen un poco del tipo de frenado que se realice”,

“En este caso la inmediatez de lo ocurrido es muy difícil tomar medidas previas”