El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: recuperan tres cadáveres atrapados en el tren Alvia

En el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ya han realizado todas las autopsias de los cuerpos que han ido llegando aquí desde el domingo tras la colisión de los trenes. En total se han realizado 38 levantamientos de cadáveres, 10 de ellos han sido identificados gracias a las huellas dactilares. Ahora, se está informando a las familias, algunas de ellas han ido pasando a lo largo de la mañana para poder dar el último adiós a sus seres queridos, según informa Ana Martín.

27 forenses, que proceden de seis provincias andaluzas, están trabajando sin descanso. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba está blindado para preservar la intimidad de las víctimas.

38 levantamientos de cadáveres por el accidente en Adamuz

Los médicos forenses han realizado hasta las 14:00 horas de la tarde de este martes un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A todos se les ha practicado ya la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a 10, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota.

Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares. Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento. El Registro Civil de Montoro estará abierto hasta las 20,00 horas para que puedan realizar los trámites legales necesarios.

Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones sigue siendo de 43 en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva. Así se recoge en la estadística del CID, constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las 22:00 horas de la noche.