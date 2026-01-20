Julio Rodríguez Gómez, un hombre de 52 años y natural de León

Todas las historias de los fallecidos y desaparecidos del de Adamuz: 20 segundos que truncaron las vidas de más de 40 personas

Compartir







La familia de Julio Rodríguez Gómez, un hombre de 52 años y natural de León ha pedido ayuda a través de las redes sociales para localizar al desparecido quien viajaba en uno de los trenes siniestrados el domingo noche en Adamuz, Córdoba.

Las horas pasan y la angustia por no tener información sobre Julio se vuelve cada vez más insoportable, por lo que han decidido utilizar las redes sociales para conocer el paradero de su familiar.

“No sabemos nada de él desde el accidente iba en el tren que iba a Huelva” publican un mensaje junto a dos fotografías de Julio y dos teléfonos en caso de tener información útil sobre él.

Si tiene cualquier información sobre su paradero solicitan un mensaje directo al perfil en X @DiamanteSangre o ponerse en contacto con los números: 639486696 o 722 265 523.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Familiares se quejan de falta de información

A lo largo de la jornada de ayer lunes y este martes, algunos familiares continúan sin saber qué ha pasado con sus seres queridos y se quejan de la falta de información.

En estos momentos de gran tensión la información es esencial para las familias y amigos que no saben en muchas ocasiones cómo actuar.