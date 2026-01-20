Los supervivientes del accidente de tren de Adamuz reviven el trágico momento por el que 41 personas han perdido la vida

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: recuperan tres cadáveres atrapados en el tren Alvia

Los heridos se van recuperando muy poco a poco de las heridas y lesiones que sufrieron en el trágico accidente de tren en Adamuz, Córdoba. La lista suma 39 heridos que según el último parte médico del Hospital Reina Sofía, la mayoría de los ingresados ya se encuentran fuera de peligro.

Las secuelas físicas de los pasajeros que milagrosamente consiguieron salir con vida del accidente, son numerosas. Pero las psicológicas y emocionales son incontables. Lo que vieron, escucharon y sintieron no es algo fácil de borrar de la memoria, pero tampoco de asimilar. "Pensaba en que si cerraba los ojos, no sé si los iba a volver a abrir", dice una de las supervivientes.

El testimonio de los supervivientes coincide: "El tren empezó a vibrar mucho, empezamos incluso a pegar botes". Luego, llegó la desgracia: "Se puso todo oscuro y yo salí volando". Todo salió disparado, personas, sus objetos, hasta que comprendieron lo que había pasado: el tren había sufrido un accidente.

Así vivieron el momento del accidente

La escena inmediata que pudieron ver a su alrededor era todo caos: "Había mucha sangre, cristales rotos", "la gente lloraba, chillaba otros nombres", "entre los fallecidos había gente que estaba inmóvil". Gente por los suelos, desorientados, buscando a sus seres queridos en mitad de una catástrofe de la que todavía siguen apareciendo cadáveres.

Mario fue una de las personas que inmediatamente llamó a la Guardia Civil y les comunicó lo que había sucedido. Es más, él fue quien les puso en prealerta de que no había un único tren afectado como se pensaba en un primer momento, sino que en realidad eran dos: "No sabían que había otro tren descarrilado".

¿Cómo ha podido suceder este accidente? ¿Cuál ha sido la causa? Son preguntas que retumban en la cabeza de muchas personas, pero en la de ellos también hay hueco para la esperanza: "Voy a vivir a vida por las personas que dejé allí". Una esperanza que acompaña a Alberto, el padre de Ana, la mujer embarazada que fue ingresada en la UCI, y quien a pesar de haber sufrido este trágico accidente, celebran la vida: "Es un niño".