Rocío Amaro 16 ENE 2026 - 15:52h.

El desprendimiento se produjo en un bajo de la barriada jerezana mientras los menores estaban en el colegio, lo que evitó daños personales

Los vecinos llevaban semanas alertando del riesgo de derrumbe por las filtraciones de agua, a causa de las últimas lluvias, y por las diversas grietas en la vivienda

CádizUn estruendo rompió la calma de la tarde del jueves en la barriada de La Asunción, en Jerez, cuando medio techo de un bajo se desprendió y cayó directamente sobre las camas de dos hermanos, nietos de la propietaria de la vivienda. Por fortuna, los pequeños no se encontraban en casa en ese momento, ya que habían salido al colegio, lo que evitó una tragedia.

Este incidente es el último capítulo de un problema que los vecinos vienen denunciando desde hace años. Para ellos, la caída del falso techo, de considerable peso, evidencia la gravedad de la situación en muchas viviendas de la zona, donde los materiales y estructuras comenzaron a fallar poco después de una rehabilitación promovida en 2020. "Lo veíamos venir. Habíamos cambiado a los niños de habitación por precaución, pero no dejaba de preocuparnos la sensación de peligro y la urgencia de soluciones", explica Verónica de La Flor, representante vecinal en La Asunción.

El Ayuntamiento de Jerez se desplazó al lugar con técnicos y la presencia de las delegadas de Urbanismo y de Inclusión Social, Belén de la Cuadra y Yessika Quintero, quienes evaluaron los daños y confirmaron que se elaborará un informe que se remitirá a la Junta de Andalucía. La administración autonómica es la encargada de gestionar las ayudas relacionadas con la rehabilitación de la barriada, y el documento servirá para valorar posibles intervenciones y soluciones de emergencia.

Unas obras que se torcieron desde el principio

El origen del problema se remonta a las obras de rehabilitación ejecutadas entre 2020 y 2022, financiadas con fondos europeos por un importe cercano a los seis millones de euros. El proyecto incluía la intervención en 103 edificios de la barriada, de los cuales 95 se han completado. Sin embargo, según los vecinos, desde el inicio se detectaron irregularidades: recortes en materiales, grosor insuficiente de las fachadas y deficiencias en los acabados, como pintura que no cumplía con las propiedades impermeabilizantes previstas.

"La pintura se está cayendo a trozos, los techos y anclajes no soportan los vientos de levante, y los pocos aires acondicionados que colocaron funcionan al revés, filtrando agua a las viviendas", denuncia Verónica. Además, los bajantes de algunos edificios eran de uralita, y la acumulación de humedad ha provocado filtraciones, hongos y un olor constante en varias casas. Todas estas deficiencias han convertido en insostenible la vida en algunas viviendas, sobre todo para las familias más vulnerables.

Las empresas encargadas de la rehabilitación no dan señales de vida

La protesta vecinal se intensificó en 2022, cuando los vecinos comenzaron a denunciar públicamente que lo prometido en la rehabilitación no se había cumplido. La situación se ha complicado debido a la desaparición de las empresas responsables, lo que deja a los residentes sin posibilidad de reclamar directamente. Incluso viajaron a Bruselas para presentar una denuncia ante la Fiscalía Europea, que trasladó los indicios a la Fiscalía española, donde actualmente el caso está pendiente de juicio.

Por todo esto, el desprendimiento del techo de esta semana es un ejemplo tangible de los riesgos que enfrentan los residentes. "Menos mal que los niños no estaban en casa. Lo veníamos avisando, pero finalmente ha ocurrido. No podemos permitir que esto siga así", señala Verónica. La caída del falso techo se produjo debido a filtraciones de agua acumuladas desde la azotea, que fueron debilitando la estructura del edificio durante un año marcado por lluvias intensas.

Las administraciones estudian el caso

Mientras tanto, el Ayuntamiento asegura que se dará seguimiento al caso y que la vecina afectada tendrá atención a través de servicios sociales. La delegada de Inclusión Social ha confirmado que se gestionará una cita con la familia para evaluar la situación y tomar medidas de asistencia.

Los técnicos municipales evaluarán la estabilidad de los elementos constructivos y elaborarán recomendaciones para evitar nuevos incidentes.