Roquetas de MarLa Guardia Civil mantiene abierta una investigación tras la aparición en la vía pública del cuerpo sin vida de un varón, del que no han trascendido más datos, envuelto en una manta en el barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar, en Almería.

Fuentes de la Comandancia han confirmado la aparición del cadáver sobre las 10:00 horas tras el aviso dado por los vecinos ante el hallazgo del cuerpo en el portal de una calle Júpiter.

Hasta el lugar se han desplazado miembros del 061, que han confirmado la muerte del varón, según han confirmado desde el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía. Así, se ha activado el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver pasadas las 12:25 horas.

Conforme a los primeros indicios de los investigadores, el cadáver no presenta signos de violencia visibles, por lo que las primeras hipótesis descartarían la participación de terceras personas en el deceso, si bien las pesquisas continúan y el cuerpo deberá ser examinado en el Instituto de Medicina Legal (IML) para confirmar la causa de la muerte.

Del mismo modo, la Guardia Civil desvincula este episodio del que tuvo lugar el pasado mes de julio, en la calle Blas Infante del mismo barrio, cuando se localizó el cadáver de un hombre que falleció en un punto de venta de drogas que había sido abandonado en la calle por otro varón, que fue detenido por un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro.