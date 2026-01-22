Redacción Andalucía Europa Press 22 ENE 2026 - 14:40h.

Vecinos del edificio de la calle León X relatan que la estudiante que convivía con la propietaria golpeó la puerta y trató de acceder al piso mientras se iniciaba el incendio que acabó con la vida de la mujer

Ingresa en prisión una estudiante de la Universidad de Sevilla por el incendio en el que murió la propietaria de la vivienda

SevillaVecinos del edificio de la calle León X, en Sevilla, han relatado los momentos de confusión y alarma vividos la madrugada del 14 de enero, cuando un incendio en un piso provocó la muerte de la propietaria del inmueble. Según algunos testimonios recogidos por Diario de Sevilla, la estudiante universitaria que convivía con la víctima intentó participar en los esfuerzos de rescate, golpeando la puerta y tratando de acceder a la vivienda mientras el fuego avanzaba.

"Yo gritaba y gritaba buscando respuestas desde dentro y, si yo daba golpes, esta chica daba más. Estaba fuera de sí", le ha asegurado una vecina a Diario de Sevilla, aunque prefiere mantener el anonimato. La testigo explica que, en un primer momento, no conocía a la joven ni sabía que residía en el mismo piso que la víctima. Según ha contado, los primeros indicios del incendio no fueron llamas visibles, sino el estallido de cristales dentro del piso. La vecina asegura que el fuego llevaba varias horas activo antes de que alguien pidiera ayuda.

En un momento, la estudiante desapareció del rellano y regresó con una llave, intentando entrar nuevamente mientras la Policía Nacional ya estaba presente para impedir el acceso. Durante la madrugada, los vecinos fueron confinados en sus viviendas y se les indicó cubrir puertas con toallas mojadas ante la presencia de humo intenso. La confusión se prolongó hasta que los servicios de bomberos lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a los pisos colindantes.

Familiares habían solicitado cambiar a la estudiante

Familiares de la víctima han informado a Europa Press que, una semana antes del incendio, habían solicitado a la Universidad de Sevilla cambiar a la estudiante del programa de convivencia. Según el comunicado, la convivencia no estaba siendo la esperada, por lo que pidieron a la institución que buscara una nueva residencia para la joven. "Esta circunstancia fue comunicada tanto a la Universidad como a la propia estudiante durante la semana anterior a los hechos. Desde entonces, la Universidad estaba buscando nueva residencia para ella, mientras tanto, continuaba residiendo temporalmente en el domicilio de nuestra familiar", explican los familiares.

La víctima ya había participado en el programa con otra estudiante durante el curso 2024-2025, sin incidentes y con una experiencia que la familia describe como "excelente".

Contexto del programa universitario

El programa de convivencia de la Universidad de Sevilla, gestionado por el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), permite a estudiantes residir temporalmente con personas mayores, con diversidad funcional o familias monoparentales a cambio de compañía y apoyo en tareas del hogar. La rectora de la US, Carmen Vargas, ha lamentado los hechos y ha afirmado que la institución está a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Vargas recordó que el programa lleva en funcionamiento desde 1992 y ha contado con más de 1.100 participantes a lo largo de 34 años. En 2025 se registraron más de 20 parejas de convivencia, y la Universidad mantiene un punto de información en el Vicerrectorado de Bienestar, Salud, Diversidad e Igualdad para atender consultas de los usuarios del programa.

Investigación y detención

La Policía Nacional ha determinado que el incendio fue provocado de manera intencionada. La víctima, de avanzada edad, resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo y falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas. La estudiante fue detenida como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio, y este miércoles ingresó en prisión a disposición judicial.

Los bomberos lograron impedir que el fuego se propagara a las viviendas colindantes, evitando así daños mayores en el edificio. La familia de la víctima ha agradecido públicamente la intervención de los servicios de emergencia y del Cuerpo Nacional de Policía, al tiempo que solicita respeto para poder vivir los próximos días en la más estricta intimidad.