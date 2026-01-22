Rocío Amaro 22 ENE 2026 - 15:54h.

El Observatorio Astronómico de Calar Alto, en la Sierra de los Filabres, Almería, registró durante la pasada noche una aurora boreal de débil intensidad, asociada a la actividad solar

Las auroras boreales se verán en España los próximos días: la ruptura del escudo electromagnético y el motivo de su color rojizo

Compartir







Durante la pasada noche, el cielo sobre la Sierra de los Filabres, en Almería, se tiñó brevemente con los tonos de una aurora boreal de débil intensidad. El fenómeno fue captado por las cámaras del Observatorio Astronómico de Calar Alto (CAHA), ubicado en Gérgal, y estuvo visible en dos momentos concretos: primero alrededor de las 18:40 y de nuevo a las 23:24, a pesar de la presencia de nubes en la zona.

El observatorio, gestionado de manera conjunta por la Junta de Andalucía y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), cuenta con varios telescopios de gran capacidad, incluidos instrumentos de 1.23 metros, 2.2 metros y 3.5 metros de apertura, además de un telescopio de 1.5 metros bajo control del Observatorio de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Aparece un cadáver envuelto en una manta en el barrio de Las 200 Viviendas en Roquetas de Mar: en julio encontraron otro cuerpo

Las auroras boreales son un fenómeno extremadamente raro en latitudes tan bajas como Almería, lo que hace que cada avistamiento se considere excepcional. El fenómeno observado está asociado a la actividad solar reciente, que provoca la interacción de partículas cargadas con la atmósfera terrestre, generando los característicos destellos de luz.

PUEDE INTERESARTE Muere el periodista deportivo Enrique Tadeo González tras sufrir un infarto fulminante

Un paisaje único

Aunque de intensidad débil, la aurora de esta noche permitió a los astrónomos y aficionados captar imágenes del cielo iluminado sobre un paisaje aún parcialmente cubierto de nieve, añadiendo un marco visual sorprendente a este fenómeno poco habitual en la provincia andaluza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Calar Alto ha registrado auroras boreales con mayor intensidad en años recientes, siendo la de noviembre de 2025 una de las más brillantes observadas en la región. Sin embargo, incluso las observaciones de menor intensidad, como la de esta noche, contribuyen a la comprensión de la actividad solar y sus efectos en la atmósfera terrestre-