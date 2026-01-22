Claudia Barraso 22 ENE 2026 - 14:59h.

El periodista deportivo Enrique Tadeo González ha fallecido este jueves tras sufrir un infarto fulminante

El mundo del periodismo llora la pérdida de uno de los grandes iconos. El periodista Enrique Tadeo González ha fallecido este jueves debido a un infarto fulminante. Trabajaba desde hace años en la plantilla de Radio Televisión de Andalucía (RTVA), además de haber trabajado en otras emisoras como Radio Algeciras de la Cadena SER.

Sus dos grandes pasiones, además de su trabajo, era el Carnaval y la Semana Santa, haciendo mucho por estas dos conocidas festividades y participando en primera fila en ellas. Según han informado algunos medios como ‘Europa Sur’, a media mañana se encontraba trabajando en los estudios de RTVA cuando comenzó a sentirse indispuesto, por lo que sus compañeros decidieron llamar a los servicios de emergencias.

Al ver que podría tratarse de un infarto según los síntomas del periodista, uno de sus compañeros comenzó a practicarle las maniobras de reanimación hasta que llegaron los sanitarios. Una vez allí, los efectivos del 061 siguieron tratando de reanimarle durante un total de 40 minutos, sin éxito. El periodista sufrió un infarto fulminante que causó su muerte al poco tiempo de comenzar a sentir ese malestar que alertó a sus compañeros.

Luto en el mundo del periodismo y el deporte

Ahora, el mundo del periodismo, y en especial Algeciras, se encuentra conmocionado y desbastado por la triste noticia de la muerte de Tadeo. “Siempre ejerció de algecireño, por eso, en estos momentos de tanto dolor, queremos hacer llegar nuestro abrazo más emocionado a su esposa, Chelo y a su hija Ana y a todos sus amigos y compañeros. Es una pérdida irreparable. Descanse en paz”. Estas eran las palabras de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras.

Su última retransmisión

Ha este comunicado, se le une muchos otros, como el del ‘Algeciras C.F o el del Club de Baloncesto. “El Algeciras C.F. muestra su pesar por el fallecimiento del periodista Enrique Tadeo, una de las voces más destacadas de la radio en el #CampodeGibraltar durante varias décadas. Toda la familia ‘algecirista’ se suma al dolor de sus familiares y allegados”.

De hecho, hace apenas tres horas que el propio periodista compartió un post en su perfil de la red social ‘X’ donde retransmitía una de tantas noticias deportivas. En el vídeo, anunciaba todo lo que iba a tratar en el programa que presentaría este jueves a la una de la tarde.