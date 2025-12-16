La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía espera las conclusiones de la Fiscalía del caso de Sandra Peña

Las tres menores investigadas por acoso a Sandra Peña declaran durante cuatro horas ante la Fiscalía: son imputables al tener 14 años

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía está a la espera de las conclusiones de la Fiscalía sobre el caso de Sandra Peña, la alumna de 14 años del colegio privado concertado 'Irlandesas Loreto' de Sevilla que se suicidó hace dos meses, y, en caso de que haya responsabilidades penales o administrativas, reabrirá el expediente que está suspendido temporalmente.

Así lo ha explicado la consejera Carmen Castillo al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno tras declarar el pasado 17 de noviembre las tres menores que fueron señaladas como supuestas acosadoras de Sandra Peña.

Ha explicado que cuando ocurre algo en un centro educativo y se traslada a la Fiscalía, la administración abre un expediente y lo suspende hasta que se determine si hay o no hechos que se puedan considerar delictivos y, por tanto, ha añadido que cuando la Fiscalía comunique sus conclusiones se reabrirá el expediente para trabajar en el caso.

Ha recordado que se ha constituido ya la comisión de conciliación con el centro educativo pero no se pueden tomar medidas hasta que se conozcan las conclusiones de la Fiscalía, que investiga la supuesta responsabilidad del centro educativo y de las tres menores señaladas en el suicido de Sandra Peña.

El caso de Sandra Peña

El caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida tras sufrir durante un año entero acoso escolar, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en lo relacionado con la actuación del colegio. Los padres de la víctima afirman que el colegio era conocedor de la situación que estaba pasando la pequeña, que pidieron un cambio de aula, pero que los protocolos dirigidos a solventar estos casos, no fueron activados.

Además, tras las múltiples denuncias públicas y las protestas que se han generado en nombre de la menor, más de la mitad del profesorado andaluz considera que los protocolos que existen "son poco operativos". Otro de los puntos más señalados que sigue resonando después de la triste noticia que sigue conmocionando en la provincia sevillana, es la conciencia y responsabilidad de las compañeras que acosaban a la joven que se quitó la vida.