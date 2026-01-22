Alberto Rosa 22 ENE 2026 - 17:28h.

El entierro y funeral de Natividad será este sábado 24 de enero en Huelva

El futbolista del Getafe ‘Davinchi’ despide en un sentido funeral a su padre, fallecido en el accidente de tren en Adamuz

El trágico accidente de trenes en Adamuz arrastra consigo historias conmovedoras de pasajeros y familias que tuvieron la desgracia de viajar en uno de los trenes implicados. La ciudad de Huelva, destino del Alvia que impactó con los vagones del Iryo en sentido contrario, concentra un gran número de víctimas mortales de esta tragedia.

Entre ellas está Natividad de la Torre, la abuela que viajó junto a sus nietos y su hijo a Madrid para ver ‘El Rey León’. Ella no sobrevivió. Los nietos Carlota, de 10 años, Fidel, de 12 y Guillermo, el más pequeño de 9, disfrutaron de su abuela durante un fin de semana de los que guardarán en su memoria.

Este jueves, la esperanza se ha hecho hueco entre la tragedia. Guillermo, el más pequeño, ha recibido el alta hospitalaria tras ser tratado de sus heridas en la cabeza, tal y como recoge ‘Huelva Información’. Buenas noticias también para su padre, Luis Carlos, que permaneció en la UCI tras varias intervenciones y ya ha sido trasladado a planta.

Viajaban en el vagón 1 del Alvia

Un verdadero alivio para la familia que aún se encuentra procesando el dolor de esta impactante tragedia. Fidel, uno de los hijos de Natividad, contaba estos días la historia de su abuela, una de las víctimas mortales de Adamuz. Natividad viajaba en el vagón número uno, justo en el lado que fue golpeado de lleno por el impacto contra el Iryo.

Cuando todavía no había sido identificada, su hijo miraba la foto de ella en Madrid, la última, en la que aparece sonriente, con un paraguas y acompañada de sus tres nietos. “Esa foto es lo que me quedo. Se ha ido haciendo felices a sus nietos”, contó el hombre al citado medio onubense.

Los tres niños viajaban en el lugar más crítico del tren y están logrando salir adelanta. Mientras Guillermo ya descansa en casa, se prevé que mañana viernes reciban el alta Fidel y Carlota, esta última tras ser operada con éxito del fémur, recoge ‘Huelva Información’. El entierro y funeral de Natividad tendrá lugar este sábado 24 de enero. Ese día los vecinos podrán despedirse de una mujer muy querida en la localidad y “santa en la tierra”, como la conocían.