Confirman la muerte de Álvaro García, un enfermero legionario de Ceuta de 32 años, en el accidente de Adamuz

Álvaro García Jiménez, capitán enfermero destinado en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión en Ceuta, es uno de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz, según ha confirmado este jueves el Ejército de Tierra. El balance de fallecidos en el accidente se ha elevado este jueves a 45, después de haber sido encontrados los dos cuerpos de personas que figuraban como desaparecidos.

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el Ejército de Tierra ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados del enfermero, de 32 años. "Descanse en paz, nuestro apoyo y cercanía en estos momentos de dolor", ha agregado el Ejército de Tierra. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha dado su pésame por el joven a través de la misma red social.

Acababa de regresar de una misión en Irak

El legionario acababa de regresar de una misión en Irak. Viajaba en el Iryo accidentado junto a otra enfermera militar de Ronda (Málaga), destinada en la base de La Legión de Viator y que permanece ingresada en la UCI. El capitán enfermero regresaba a la ciudad ceutí y el pasado lunes tenía previsto incorporarse al cuartel.

Los familiares se desplazaron hasta Córdoba para obtener datos sobre este militar que ejercía su labor en el acuartelamiento del Serrallo y que recientemente había participado en una misión internacional en Irak formando parte del contingente español desplegado en esta zona. El fallecido estudió en el IES Siete Colinas de Ceuta y la carrera en el campus de Ceuta de la Universidad de Granada.

Los agentes han encontrado los dos últimos cuerpos a las 15:00 horas

Las autoridades han identificado ya a 42 de las víctimas. La Guardia Civil ha ampliado este jueves el perímetro de búsqueda impulsado desde este jueves para localizar a dos personas que viajaban en os trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos.

Las labores han abarcado desde primeras horas desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías. Poco antes de las 15:00 horas, los agentes han encontrado los cuerpos de las dos personas pendientes.