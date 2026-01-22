Un tren de pasajeros choca contra una grúa en Cartagena: hay varios heridos

Los hechos han ocurrido a la altura de Alumbres localidad y diputación del municipio de Cartagena

Accidentes ferroviarios en España, en directo: última hora de los siniestros

En una semana trágica y dramática en el sector ferroviario, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), con 43 muertos, y el de Gelida (Barcelona), con un fallecido, además de otro descarrilamiento sin fallecidos en Girona, ahora se suma un nuevo siniestro: el de un tren de pasajeros FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) tras impactar contra un camión pluma o camión grúa en Cartagena.

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en la Región de Murcia, los hechos han ocurrido en Alumbres, localidad y diputación del municipio de Cartagena.

Varios heridos tras el nuevo accidente de tren en Cartagena

Según la información preliminar tras lo ocurrido, habría al menos tres heridos leves tras el siniestro.

Hasta el lugar de los hechos, en el punto kilométrico 6,6 entre Alumbres y la barriada de La Esperanza, se han desplazado inmediatamente personal sanitario y bomberos, que atienden a la situación en la zona. El tren no habría llegado a descarrilar y ha quedado en la vía.

El siniestro, concretamente, se ha producido en la línea Cartagena-Los Nietos, a la altura de Alumbres, al chocar contra la grúa por motivos que se investigan.